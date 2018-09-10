展現基隆人情味！老大公廟晚1天關龕門

2018年09月10日 21:31 中時 張穎齊

開基老大公廟主任委員陳丁寶（中）將裝有龕門鑰匙的錦盒交給市長林右昌（左），再轉交賴姓宗親會主委賴虹寧（右）。

傳承164年的雞籠中元祭活動今（10）日傍晚在開基老大公廟舉行關龕門儀式後，象徵今年「好兄弟」為期1個月的暑假正式結束，也為戊戌雞籠中元祭畫上句點，但事實上龕門已在昨（9）日關門，開基老大公廟主任委員陳丁寶則表示「擔心好兄弟趕不及，所以遲一天，也充分展現基隆人情味」。

在道長主持誦經帶領下，林右昌以及參與中元祭的各宗親會代表們，在開基老大公廟依序行上香禮、獻花、獻果、獻財帛、獻五味，並宣讀疏文；所有儀式完成後，廟方人士將裝有鑰匙的錦盒交給林右昌，再轉交賴姓宗親會主委賴虹寧取出龕門鑰匙，由林右昌等人陪同賴虹寧，準時在晚間6時將龕門關閉上鎖，最後再把鑰匙交還廟方保管。

在完成關龕門儀式後，接著便舉行值年主普手爐交接典禮，在林右昌等人的見證之下，明年輪值主普的許姓宗親會理事長許順發從賴姓宗親會理事長賴澄龍手中，先後接下重要民俗文化資產證書以及手爐，象徵文化永續傳承，也為戊戌中元祭畫上完美句號。

林右昌說，除了要感謝賴姓宗親會的宗長們1年來的辛苦，讓今年的遊行、放水燈等系列科儀順利圓滿完成，至於來年的中元祭，相信在許姓宗親會各宗長們的努力之下，相信也會辦得非常順利，至於各字姓宗親會的付出，更是功不可沒。

(中時 )