全球首創 共軍將建核動力保障船為航母補給

2018年09月10日 21:14 中時電子報 盧伯華

做為共軍最大補給艦製造者的中船重工集團日前推出新造艦計劃，該集團推出以海洋核動力平台示範工程為母體的核動力綜合保障船，這意味著中國大陸下一代航母補給艦很有可能採用核動力。

大陸媒體《鳳凰軍事》報導，共軍近日有兩艘大型的補給艦──功勳艦、洪澤湖艦宣佈退役，而目前正有一艘五萬噸級901綜合補給艦即將完工的中船重工集團公司又推出新的造艦計劃，此計劃是以海洋核動力平台為基礎的綜合保障船，這將來可能就是全球首艘核動力的航母補給艦。

圖為901型綜合補給艦(左)與071型船塢登陸艦(右)進行海上補給。（圖／人民網）

報導說，核動力補給艦作為一種水面核動力船隻，美國和俄羅斯已經有相當多的經驗。俄羅斯從前蘇聯時代，就已經建造核動力戰艦，包括破冰船和巡洋艦；至於美國也有多艘核動力航母，其水面艦艇用的核動力裝置技術一直領先全球。但美俄兩國都未曾提出過建造核動力大型補給艦，如果中國下一代補給艦採用核動力，那麼這將是全球首艘同類型戰艦。

報導認為，中國在世界上首次提出建造核動力補給艦的意義十分重大，首先這表明中國開始探索自己特設的海軍發展思路。過去一段時間，中共海軍的裝備建設都學習美軍，但隨著中國技術水平的不斷提高，目前已基本可以建造各種戰艦。因此，中共海軍探索自己的發展之路，也是一種進步的表現。

其次，中共海軍的艦艇設計，以前是造得出什麼船艦，海軍就使用什麼船艦，現在則是想要什麼船艦，就造得出什麼船艦。

當然，報導指出，核動力補給艦本身因不需多攜帶燃料，因此可以攜帶更多的物資與補給品，補給效率可以大幅提升。

此外值得注意的是，中共海軍未來可能實現大規模的核動力化，相關措拖已提上議程。在新一代主力戰艦中，除了已準備建造的核動力航母外，055型萬噸級大型驅逐艦與其他未來的大型艦艇都有能改用核動力。

報導認為，未來共軍有可能出現一支以核動力戰艦組成的艦隊，從航母到大型驅逐艦、潛艇與補給艦，全部以核子動力來驅動。

(中時電子報)