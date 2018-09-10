江俊翰染毒 「淵美CP」江祖平心痛：為什麼不求助？

2018年09月10日 21:19 中時 林淑娟

江俊翰、江祖平對戲好默契。（民視）

江俊翰、吳皓昇感情好。（民視）

白家綺（左）與陳怡嘉、林玟誼出席新戲《苦力》開拍記者會也被問江俊翰一事。（公視）

江俊翰在民視《大時代》飾演「李承淵／林復生」，10日傳出二度沾毒的新聞，讓身邊朋友都為他擔心，與他劇中曾配對的江祖平又心痛又生氣，她在臉書表示：「很心痛、很不捨，但我更是生氣，氣你不對我們這些好朋友求助、傾訴！」但她也向他喊話：「俊翰！我們在、我們一直都在！好嗎！加油！幸美一直在，一直等著你！」

江祖平說，從《大時代》合作，開始讀本、對詞的第一天，她就知道他是多努力、多有壓力，到之後他們一起塑造了「淵美」，連現場一起拍戲的同事都知道他們不能好好對詞，「因為我們一對眼，就會有情緒」。兩人因戲培養的好默契與感情可見一斑。

江祖平的貼文一出，有網友留言「請別縱容江俊翰為吸毒找藉口，違法的事就不該助長」、「他不是初犯，他已經被給一次機會了。現在可以再給江俊翰一次機會的人不是你我或社會大眾，而是他自己，他要自己先真的澈悟改過」。江祖平也耐心回應：「我了解，他真的錯了！壓力人人都有，他選錯了方法。對不起，不是希望大家『原諒』他，而是希望大家能夠支持經過這次之後，他已經決心改過自新、從頭再來的努力，真的對不起」。

同公司的民視鳳凰藝人得知消息也紛紛為江俊翰加油打氣，王瞳第一時間得知很震驚，很想給他一個擁抱，希望他能夠度過這個劫，改過自新。黃瑄表示，江俊翰是個很溫暖的人，常常鼓勵別人，工作又是非常敬業，「沒事的！期待再一次努力的好夥伴」。

方馨也要他一定要堅強面對，「需要的時候我們都在！」同劇的吳皓昇表示：「自己的兄弟，一定相挺到底，支持他改過自新，事情會過去的，一定要照顧好身體。」

白家綺、傅子純和他合作多部戲，兩人出席公視台語大戲《苦力》開拍記者會時被問此事，白家綺剛出道時就和江俊翰合作，她表示，他就是非常照顧大家，給其他藝人很多鼓勵，「我認識的俊翰哥，對自己要求很高，而且很循規蹈矩，在人性非常脆弱的時候常常會被打敗，不知道他遇到問題是什麼，演藝圈家人們願意在身邊陪伴他，希望他趕快振作起來，一起來面對。」

傅子純說，早上聽到消息有嚇到，他平長工作敬業，對大家都很好，對前輩很尊敬，「人生會遇到很多種難關，希望他能夠度過難關」。資深藝人楊烈說，不知道該怎麼講，比較少聯絡，有需要的話願意幫助他。

(中時 )