紡織大廠董座多次猥褻女移工 情節荒謬讓法官怒了

2018年09月10日 21:20 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

雲林一劉姓紡織廠負責人，對一名越南籍女性移工，多次利誘、威逼，熊抱強吻猥褻甚至強制性侵未遂。法官審理期間，更直接痛批他是「性慾衝腦」，並依2件強制猥褻罪、1件強制性交未遂罪合併判處有期徒刑5年2月。這位平時政商關係、形像良好的大老闆遭到重判，讓大家都不敢置信。

2015年4月某日晚間，劉在公司廠房，熊抱猥褻該名女移工得逞，同年11月在公司員工餐廳內，又熊抱猥褻她強行將她的臀部拉靠近自己猥褻得逞，隨後被害人奮力掙脫，大聲呼救才離開。

過幾天，劉姓紡織廠負責人以公司廣播公然叫她到辦公室，不僅對她強吻，更推倒她，隔著衣物磨蹭被害人下體。被害人勉強逃出辦公室，劉竟再將人抓回，繼續強吻、猥褻以生殖器磨蹭被害人下體，試圖脫她褲子差點性侵得逞。同月22日下午2點多，以公司內廣播公然呼較小花到辦公室後，便不顧女方開始強吻、襲胸，甚至將人推倒在沙發，隔著衣物以生殖器緊貼對方下體摩擦，但依然止不住慾火，企圖將小花的褲子強行脫去，不過女方大力抵抗逃離，沒有得逞。事隔5個月，劉男於2016年4月份在公司工廠內，強行抱住小花身體，再次猥褻得逞。

她泣訴，2015年支付仲介6300美金（約台幣19萬）來台灣，被分派到該紡織公司上班，一開始負責缝枕頭床單工作等，但6個月後竟派去老闆家中洗衣服、打掃、煮飯等家事，經常被老闆吃豆腐，老闆甚至曾提過發生1次關係5000元、生一個小孩100萬元當作。她多次找仲介投訴，但是都沒用，直到前年4月後逃離公司後，才結束這場可怕的夢厭，也決定告上法院。

案件審理期間，被告不但否認有強制猥褻、性交未遂等犯行，更提出18項疑點，反控因為雙方曾發生過勞資糾紛，她想趁機報復。但有目擊證人出面證稱，曾看見劉男對她「伸手」過程；另外，受害者也提出一內容包括劉男有說到到，「我喜歡XX，妳身材很好」、「我一定會給妳很快樂、很舒服，做愛會很舒服」、「晚上陪老闆睡覺，一次5000元，一個月3次」等淫穢話語錄音。讓法官罕見的痛批被告是「性慾衝腦」。

據《蘋果》報導，法官指出，被告2015年11月出差返國一下飛機，馬上就急著衝到公司騷擾被害人，加上平常動不動就開口要跟她性交，無視女性身體自主權、物化女性的心態十分明顯，「也就是這種心態作祟，才讓被告自己以為可以為所欲為！」而被害人此後也出現創傷後壓力症候群，不再信任男人、也不想結婚了，每天活在自責內疚的情緒中，法官認為，移工到此討生活不易，不但遇到這種老闆，也留下了創傷後壓力症候群的心理傷痕；觀察被告3次犯行，都是「性慾衝腦」下的結果，因此依法將他重判5年2月。

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(中時電子報)