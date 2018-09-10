快檢查耳垂！出現有褶痕 可能是心肌梗塞的徵兆

2018年09月10日 21:34 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

說起耳垂，一般人大多聯想到又大又肥厚的耳垂象徵著福相，但你可曾仔細觀察耳垂是否悄悄冒出一條斜切的摺痕？雖然隨年紀增加，耳垂容易跟著出現如皺紋般的摺痕，但有一說是，這個摺痕還可能意味著潛藏心肌梗塞的風險。

血管膠原蛋白纖維退化、萎縮 耳垂也會出現褶痕

媒體引述這位法醫的說法指出，英國著名醫學期刊Lancet曾有文章提出，心臟或心血管功能不好的人，長期缺氧會使結締組織萎縮，其中耳垂最明顯，會出現由下往上的斜切摺痕，缺氧愈嚴重，摺痕愈深愈明顯。

也有醫學名詞稱之為「冠心溝」，由於心臟冠狀動脈硬化導致供血不足，耳垂在沒有軟骨和韌帶支持下，長期慢性缺氧造成組織萎縮，冠狀動脈硬化程度愈嚴重，冠心溝的摺痕愈明顯。

北投健康管理醫院院長蔡清標表示，上述說法或許也有關聯性，但還有一種理論是，血管由富含彈性的「膠原蛋白纖維」構成，當心臟冠狀動脈退化、供血不足，膠原蛋白纖維會減少、萎縮，導致血管缺乏彈性，在耳垂上就會形成很深的一條皺紋，英文寫作「earlobe crease」（耳垂皺紋）。

由此可推測，當耳垂出現凹陷，心臟血管的膠原蛋白纖維應該也有減少的現象，而心肌梗塞的原因之一就是血管缺乏彈性。此外，雖然全身上下都有血管，但是耳朵沒有肌肉，純粹是一層膠原蛋白，上面如果出現皺紋最容易觀察，不像臉部容易因為吹風或表情影響皺紋生成。

中醫觀點：耳垂對應頭部 出現摺痕代表頭部氣血循環不佳

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師黃奎祐則表示，根據中醫的觀點，耳朵其實是人體各部位的縮影，如同一個嬰兒蜷曲著身子，上頭密布著穴位，與人體的五臟六腑、肢體及氣血經脈，都有著密切的聯繫。

因此，當某些部位出現不起眼的小差異，都有可能是身體出現異常的警訊，也能找出異常的對應點，如表面不尋常的皺褶、顏色變化、按壓後特別痠痛等。

以耳垂褶皺線來說，耳垂對應人體的頭部，當耳垂出現摺線，代表頭部氣血循環不佳，心臟功能無法正常運作，氣血難以上達，因此往往伴隨著心臟的疾病，如心臟冠狀動脈硬化，心肌梗塞，心律不整等。

還有像是如果耳輪（耳朵軟骨處）的中點特別痠痛，由於耳輪對應人體的脊椎狀態，反映的可能是長期腰酸背痛，建議可以反覆按壓耳輪的酸痛點，當痠痛獲得改善，身體的腰酸背痛也能逐漸緩解。

有部分心肌梗塞的患者不一定會發生胸痛的情況。（圖片來源：shutterstock）

三分之一患者不會胸痛 這兩大徵兆反而容易被忽略

不過，民眾如果發現耳垂有摺痕，不必太過緊張，立刻認定自己會有心肌梗塞，比較好的做法是就醫並安排檢查，排除心臟疾病的風險。

蔡清標表示，有許多文獻探討耳垂摺痕與心臟疾病的關聯性，但目前沒有很明確的科學證據指出兩者確實相關，而且年紀增加，膠原蛋白纖維也會萎縮，使耳朵出現褶痕。不過，美國心臟協會指出，耳垂摺痕仍有一部份的人跟心臟疾病風險有相關，心肌梗塞的機會相對較高，建議還是檢查確認。

除了觀察耳朵外觀，還有一點值得注意的是，雖然胸痛是心肌梗塞常見症狀之一，「但我看過三分之一以上患者不是胸痛，」蔡清標說。反而有兩大重要徵兆容易被忽略：

●腸胃不適，尤其沒吃什麼東西的情況下：心臟有三條血管，其中一條主要支援心臟下端的心臟肌肉，當心臟動脈硬化、供血不足，容易反映在心臟下方器官的不適，如胃痛、消化不良、腹脹等。

但這些症狀容易與飯後常見的消化不良混淆，建議留意是否平常走路、運動後、沒吃東西的情況下也有類似症狀，就要特別小心可能是心肌梗塞的早期現象。

●心律不整，尤其出現在飯後、運動後：靠近右側的心臟血管在供血不足的情況下容易產生心律不整。單純的心律不整是平常就會出現心跳紊亂的現象，但如果在飯後或運動後才出現心律不整，就要小心是否缺血所引起。

蔡清標表示，雖然激烈運動後心跳猛烈是正常現象，但如果伴隨不規則地亂跳、胸口有異物壓迫感、心慌慌的感覺，就可能是比較危險的心律不整，最好進一步檢查。

(中時電子報)