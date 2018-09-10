蔡振南唱〈針線情〉學裁縫 自稱天才卻卡關

2018年09月10日 21:36 中時 林淑娟

蔡振南拜師學裁縫。（三立）

蔡振南拜師學裁縫。（三立）

蔡振南拜師學裁縫被誇有天份。（三立）

才剛風光入圍金鐘男配角的蔡振南在三立全新八點華劇《必勝大丈夫》中擔當男主角，飾演裁縫師老爸黃金發，劇中他在西服業鼎立三十餘年，是人稱「黃金手」的首席裁縫師，他手工細膩、力求完美，是政商名流指名的西服設計師，就連不愛穿西裝的市長，也在試穿黃金發縫製的西服後，二話不說一口氣訂製了好幾套手工西服。

蔡振南為求演出時動作專業，精準詮釋做了一輩子手工西裝的「黃金手」發叔角色，劇組特別安排蔡振南帶領徒弟鍾亞翰、高郁捷、蔡聖偉、黃柏峰等人至專業西服店特訓，教他們的老師傅有四十年裁縫經驗，剛巧又是蔡振南迷，所以大家一見面就相見歡，蔡振南一開始就煞有其事的表示除了會裁縫還會刺繡，讓所有人都摸不清真假。

他說：「年輕時開過帽子工廠，甚至學過刺繡，所已對針線並不陌生。」當他戴上老花眼鏡弄起針線活時，駕輕就熟模樣真像一位裁縫老師傅。而談起做西裝，蔡振南侃侃而談自信地說：「以前做過帽子，對針線不陌生。」回憶起自己上一次做西裝穿時還是20歲的時候，感慨道：「一轉眼都跨過40年了！」

在練裁縫的過程中，雖然蔡振南架式十足，縫得有模有樣，甚至還邊縫邊唱〈針線情〉，但有個難關就是過不去，那就是「穿線」，試了超過五分鐘，不管怎樣努力就是穿不過去，穿到最後忍不住自己偷笑。雖然如此，蔡振南的車縫功夫作品也被西服師傅大讚表現滿分，手工細緻完全沒有線跑出來，他很得意一直向劇中的徒兒們炫耀，忍不住誇讚自己是「真是的天才」。而且還一本正經解說西裝真是件藝術品，西裝最重要是墊肩，內裡長度的拿捏更是非常重要。

由於蔡振南對他縫的褲腳覺得很自負，他笑說誰買到這條褲子一定要跟他說這件是蔡振南縫的，大家立刻插嘴說：「價格一定翻十倍啊！」

(中時 )