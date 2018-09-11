哈姆太郎伴讀 小主人讀出好成績

翁榆禎哈姆太郎伴讀讀出好成績。（楊漢聲攝）

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「瘦肥」肥嘟嘟模樣非常可愛。（楊漢聲攝）

就讀台東縣成功國小三年級的翁榆禎小妹妹，2年多前購買一隻黑耳金熊鼠，取名「瘦肥」，就此成為至交，形影不離，一起逛街、談心事，寫功課時還會把瘦肥放上書桌陪伴，稱職「伴讀」讓她能靜下心來認真讀書，成績也越來越好。

黑耳金熊鼠模樣十分可愛，小時候毛色是淡奶茶色，成鼠後轉成橘金色，和卡通哈姆太郎模樣十分相似，差別只在黑耳金熊鼠有著黑黑的耳朵，十分特別。屬易飼養鼠類，非常受到小朋友喜愛。

羅媽媽說，2年多前帶著妹妹去逛夜市，初遇黑耳金熊鼠，可愛模樣讓妹妹驚為天人，立刻撒嬌要求買回家飼養;她告誡妹妹要負起飼養責任，妹妹點頭答應後才將熊鼠帶回家。

因為熊鼠外型胖胖的，妹妹於是取名「瘦肥」，希望有朝一日「瘦肥」能變苗條點。妹妹和瘦肥感情相當好，不只每天都把瘦肥放在身上玩，外出時也會帶著一起出門逛街，心情不好時則會向瘦肥吐露心事，甚至念書時也由瘦肥陪她念書。羅媽媽吃味地自嘲:都快比我這個媽媽稱職了!

翁榆禎捧著瘦肥說，瘦肥非常厲害，會自己用嘴巴將籠子的鐵門咬開，從3樓偷跑下1樓閒逛，是個不安於室的小孩，第1次發生時，還以為瘦肥走失了，嚇壞了！她一會兒輕撫一會兒輕吻瘦肥說，牠是最貼心的好朋友，每次心情不好，看見瘦肥肥嘟嘟的可愛模樣，就會忍不住想笑；會好好的照顧瘦肥，一起快樂生活。

(中時 )

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