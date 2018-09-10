朱俐靜睡4小時健忘狂喊「皮卡丘」 粉絲塞電話邀她陪伴

2018年09月10日 21:42 時報周刊 林彥君

黃子佼（左）和藍心湄一起出席活動。（粘耿豪攝）

藍心湄在拍照時，俏皮比出招財貓手勢。（粘耿豪攝）

藍心湄、黃子佼和朱俐靜10日出席2018女人我最大賞頒獎典禮，朱俐靜擔任表演嘉賓及頒獎人，她一連唱3首歌〈其實沒聊什麼〉、〈我懂你的獨特〉及〈存在的力量〉，她近期因忙工作，平均只睡4小時，記憶變差，開玩笑表示自己有輕微失智症，她透露一上台就把前一天擬好的問題忘記，「腦袋一片空白」，她有一次在電視看到李奧納多·狄卡皮歐，因想不起名字，一直跟身邊的人說：「就是那個皮卡丘」，讓旁人哭笑不得。

她天性樂觀，常有朋友會和她講心事，粉絲會趁記者會將手寫信拿給她，她表示身邊粉絲幾乎是從她在《超級偶像》選秀時，就支持她到現在，會和她分享課業或是求職的心情，「把我當成他們生活中，一起努力的人」，她會細細的讀信，等下次記者會幫該位粉絲解答，她說：「有粉絲在紙上寫家裡電話、地址邀我去他家玩，沒有前後文，感覺好像聯誼。」

她最近也追宮廷劇《如懿傳》，她表示平常若遇到工作壓力，會在睡前追劇讓自己放鬆，若沒時間，會盡可能讓自己在工作中不亂想，她認為「與其煩惱，不如把煩惱的時間用來多練習、多看幾次，等自己有信心，煩惱也就不見了。」她平時會將喉糖泡在水裡喝來護嗓，一天大概要喝7～8瓶800cc的瓶裝水，保濕喉嚨，讓歌聲更清亮。

藍心湄主持《女人我最大》至今16年都未入圍過金鐘獎，黃子佼緩頰，可能是因節目沒有適合的分類可以報名，也解釋張小燕今年沒有報名金鐘獎，他向評審喊話：「心湄姊主持16年了，沒功勞也沒苦勞」。藍心湄近期因為更年期，容易失眠及盜汗，她認為更年期是每個女人必經之路，對更年期一事雲淡風輕，她說：「失眠時我會想大姨媽怎麼不來？怕它突然來。」

(時報周刊)