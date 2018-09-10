秋季購物節skm pay支付 單筆滿額抽iPhone X

2018年09月10日 22:08 中時 郭家崴

2018 Harrods跨年年度熊－奧利弗，紅色羽絨外套搭配Harrods格紋，12吋、1980元，全球限量2000隻，10月4日全台同步推出，首賣當日購買可享有專屬繡字服務。（新光三越提供）

新光三超市東南亞物產展－2018全球泡麵排行榜冠軍是「新加坡百勝廚叻沙拉麵」，每包185g，1入原價129元、特價119元，4入原價450元、特價399元。（新光三越提供）

新光三越今年秋季全台各分店共調整376個櫃位，囊括彩妝、服飾到美食等，其中超過140個新櫃有27家獨家，9日起至25日「秋季購物節」秋冬服飾首波8折起，10月7日前以skm pay支付單筆滿888元，可參加周周抽市價3萬5900元的iPhone X 64G，每周抽3名。

台北信義新天地4店還加碼推出skm pay滿額好禮，新光三越貴賓卡卡友以skm pay 在A11消費滿1萬5000元可兌換「OMRON歐姆龍體脂計」；在A11、A9、A4消費滿2萬5000元可兌換「NEOFLAM陶瓷不沾平底鍋」、在A8可兌換「東芝9公升電烤箱」等多款獨享禮。

而，台新銀行信用卡卡友綁定skm pay獨享刷卡金回饋活動，10月31日前首次綁定skm pay，且於店內任刷1筆不限金額消費，送新光三越店內刷卡金30元，限量5萬名）；12月20日前，使用skm pay綁定台新銀行新光三越聯名卡，每月20號當日於店內單筆消費滿2000元送200元刷卡金，每月限量1萬名。

秋季新櫃中，西班牙快時尚彩妝「3INA」15日在台北信義新天地A8開幕、全台首發的日本人氣珠寶品牌「AHKAH」20日進駐台北信義新天地A8；德國第一兒童戶外野營專門品牌「JAKO-O」8日在台中中港店開幕，美國第一大廠、全球最大梳具品牌「Olivia Garden」，本月1日起首度來亞洲展店等。

此外，新光三越超市/美麗市場於檔期間同步舉辦《東南亞物產展》，網羅新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南等異國零嘴與美味料理，美國泡麵達人里納許Hans Lienesch評選2018全球泡麵排行榜前6名的新加坡百勝廚（叻沙、全麥咖哩）、馬來西亞紅廚（櫻花蝦辣湯、青酸辣湯）和檳城（素白咖哩）泡麵，與人氣印尼Enaak韓式小雞麵、馬來西亞寶貝魚豆餅等都有。

10月3日前持悠遊卡/悠遊聯名卡於台北南西店、台北站前店、台北信義新天地A11、台北信義新天地A4、台北天母店超市當店當日單筆消費滿300元，可兌換「舒味思氣泡水500ml」1瓶，每店限量500瓶，口味隨機贈送。11月8日前炒熱話題的「全自動泡麵機」持續在台北信義新天地A11、台北信義新天地A4、台中中港店、台南新天地、高雄左營店超市提供現煮泡麵服務。

(中時 )