公投連署頻遭疑 國民黨批中選會：誣衊無所不用其極

2018年09月10日 22:02 旺報 潘維庭

國民黨3項公投案送中選會後，中選會頻點名有大量抄寫、「死人連署」情況，國民黨文傳會代理主委唐德明10日表示，稱中選會的所作所為，似乎都是朝著想要否決這3項公投案發展，希望不要讓公投綁大選影響到民進黨的選情。

唐德明表示，「明明差不多時間送的公投案，份數甚至比國民黨送的還多，同樣也有死亡連署的情形，但中選會從頭到尾都只針對國民黨。利用明示、暗示、影射的手段，還用各種形容詞，包括史無前例、離譜連署、偽造文書、無所不用其極地誣衊國民黨的公投連署。」

唐德明指出，這兩天，中選會尤其變本加厲，先是用香山戶政事務所的回報，說有超過一半連署書都是抄來的。唐德明質疑，「一個小小的香山戶政事務所，最好會有筆跡鑑定專家，可以在這麼短的時間就確認有超過一半連署書是抄的，這些專才國際刑警組織可千萬不能放過。」

另外，唐德明稱，「明明所有連署書尚未查對完成，戶政人員也表示不可能在一個月內全部查對完，但陳英鈐就用部分戶政機關的查對情形，影射國民黨所提三項公投案有高達六成是大量抄寫，這是一種邏輯上的謬誤，也是一種武斷的推論。」

他認為，「中選會作為必須中立的行政機關，可以不斷用針對性、影射性的言語，誣衊、抹黑國民黨所提的公投案嗎？這一切都說明，民進黨就怕公投綁大選，中選會因此也變成民進黨的助選機關了。」

唐德明指出，「我們要請教陳英鈐主委，是哪一個戶政機關已經完成全部查對？而且能夠確定有高達6成是所謂的大量抄寫？即使單一的戶政機關查對情形有異常，又如何能夠用單一個案去推論全國的情況呢？如果不能，陳主委影射國民黨所提3項公投案有高達6成是大量抄寫，到底是何居心？」

唐德明強調，國民黨保留了每一份連署書的影本，「只要陳英鈐主委敢公布是哪一個戶政機關已經完成查對，而且有6成是大量抄寫，國民黨絕對會申請逐項比對，只要有公務員敢虛偽造假，絕對必須負起所有的法律責任。」

(旺報 )