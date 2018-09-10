賴神向氣象局提出三點期許 吳德榮批野心太大

2018年09月10日 22:11 中時 李宜秦

行政院長賴清德今率領經濟部、水利署等官員視察氣象局，向氣象局提出三點期許，包括最正確的預報、最即時的預報、最全面的服務，氣象專家吳德榮不以為然，直說「野心很大」，指賴清德提出的目標不夠具體，且僅有目標沒有資源，「是又要馬兒好又要馬兒不吃草嗎？」

吳德榮對於賴清德所提出的三點期許感到無奈，直說「賴清德野心很大」，反問「賴清德少問一句話，『要達到我的期許，氣象局需要什麼？』」

吳德榮表示全世界每一個國家都希望氣象預報能全面、準確，但每個國家投入資源多寡不同，所做出的成效自然不同，「不是長官需要或是拼命就能達成，投入資源比別人少，有什麼立場要求做到的比別人多？」

對於賴清德所提的三點期許，吳德榮認為「太空泛」，他表示目標不夠明確、太過彈性，難以完成、難以檢視，期許全面但進步一小步也是更全面，好像最後沒達到目標也沒關係。他認為若要訂定目標，應明定例如防淹水時雨量80mm等，有確切數字，投入資源後才能有努力方向。

吳德榮說，連防颱的颱洪中心都可能要被解散，賴清德卻希望防颱更上一層樓，批評「目標那麼高、資源又不夠」，而氣象局身為下屬，也不敢反駁長官意見，但大家心知肚明，直說「一分耕耘一分收穫，天下沒有白吃的午餐」。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明則說，颱風本來就是時時刻刻都在變動，因此預測的不確定性也會提高，並不是說花多少錢就會立刻有進展。他提到氣象局的預算相比他國相對較少，不過各國氣候條件不同，所遇的問題也都不盡相同，難以實際比較。

(中時 )