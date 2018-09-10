韓國再現MERS病例！4QA教你遠離20％死亡率

韓國再現MERS病例！4QA教你遠離20％死亡率。（圖／shutterstock）

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中時電子報
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台灣人2017年有近89萬人次到韓國觀光或做生意，9月8日當地公布MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症）再現，不免引人擔憂。不過衛福部疾病管制署副署長莊人祥強調，這次病患在第一時間就已入院隔離（註），散播風險相當低，赴韓的國人不必恐慌。

疾管署指出，韓國政府嚴陣以待，已成立應變小組，除病人外，也已將空服員、乘客、機場人員、醫療人員等20人居家隔離，目前嚴密觀察中。

MERS病毒和2003年肆虐台灣的SARS病毒是近親，2015年韓國爆發嚴重疫情，主因之一是第一個病例沒有被及時攔截，以致於病毒擴散，最後總共有186個病例，38人死亡，死亡率超過20％。

一分鐘認識中東呼吸症候群冠狀病毒。（圖/翻攝自疾管署）

Ｑ１：什麼是中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）？

中東呼吸症候群冠狀病毒（Middle East respiratory syndrome coronavirus 簡稱MERS-CoV），目前疫情雖多集中於中東地區，但仍可能藉由旅遊、商務等國際交流，增加疾病移入的風險，籲請機場、航空公司、旅行社等，務必加強留意旅客健康情形，提醒旅客注意個人衛生、做好健康管理。

Ｑ２：中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）的主要症狀是什麼？

MERS-CoV感染症為呼吸道感染疾病，潛伏期約２至１４天，感染症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。臨床資料顯示，多數感染者會有肺炎，部分病人會出現腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血（DIC）或死亡。

Ｑ３：中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）會人傳人嗎？

會，MERS-CoV推測主要是靠飛沫或接觸傳染，但傳染是侷限性的，除非是密切接觸，例如照顧病人時沒有做好個人防護，否則在一般情形下不易人傳人感染。

Ｑ４：我該怎麼預防MERS-CoV？

目前感染MERS-CoV風險仍以中東地區最高，因此建議提醒國人赴中東旅遊時，應注意個人衛生、呼吸道防護及手部清潔，避免接觸病人、騎乘駱駝及勿生飲駱駝等動物奶，以降低受感染可能性。

（註）根據疾管署說明，這名病人是今年8月中到科威特出差，9月7日經杜拜轉機回到首爾。他在8月底就因為腹瀉到科威特當地醫院就醫，後來症狀一直沒好，一回仁川機場馬上前往三星首爾醫院，院方通報為MERS疑似個案，9月8日確診。這是2015年以來，韓國再度出現確診個案。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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