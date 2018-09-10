日人踹慰安婦銅像 謝龍介率藍青年堵日台交流協會抗議

2018年09月10日 21:58 中時電子報 綜合報導

鍾沛君提供

國民黨台南市黨部主委謝龍介，10日和國民黨議員參選人鍾沛君、徐巧芯、游淑慧，陪同台南市慰安婦協會代表，大動作前往日本台灣交流協會前抗議。謝龍介在現場發表三點聲明，包括要藤井實彥道歉才能離台，以及要求日台交流協會代表沼田幹夫公開向台灣人民道歉。前國民黨發言人鍾沛君則呼籲謝長廷不要當「助」日代表，應該帶頭硬起來，正式向日本首相安倍晉三抗議。不該任由日人踐踏國人尊嚴。

謝龍介等人包圍高聲呼喊「出來面對」，一度與警方對峙，而日台交流協會則延遲將近一小時，才由經濟處長田中泰則出面接下陳情書。不料，在這場抗議活動後,，根據謝龍介掌握的入出境管理資料顯示，藤井實彥早已在上周六出境，更離譜的是，藤井實彥還在臉書發文，說自己並非踹銅像，只是「腳麻在做伸展運動」。

前國民黨發言人鍾沛君怒批吃人夠夠，「我們的蔡政府見了日本就沒骨頭，難怪這回日本人侵門踏戶還這麼囂張。」鍾沛君表示，慰安婦是台灣的傷痕，就算成為歷史，但是不能被遺忘，蔡政府先是選擇性的轉型正義，沒有還慰安婦阿嬤們一個公道，這回面對日本人囂張污辱銅像，蔡政府遲遲沒有表達立場，讓國人非常失望。鍾沛君認為蔡政府的軟弱，不只是對不起慰安婦阿嬤，也嚴重傷害國人情感，「維持你自以為的日台關係，比民族尊嚴重要嗎?」

目前藤井實彥半關閉臉書，封鎖網友留言，不少網友轉向日本首相安倍晉山臉書，留言要求藤井到慰安婦銅像前，向慰安婦阿嬤道歉。

(中時電子報)