曾國城紐約走秀遇「紅衣小女孩」 安心亞衝後台擁抱直喊「超帥」

曾國城（左）和安心亞在時裝周相遇。（食味鮮提供）

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時報周刊
林彥君
安心亞一看到曾國城就線上擁抱。（食味鮮提供）
曾國城赴紐約把握時間，在當地街拍。（食味鮮提供）
曾國城帶著曾拌麵走訪紐約景點。（食味鮮提供）
台灣綜藝第一人！ 曾國城登紐約時裝秀

曾國城於紐約時間 9 日下午在紐約時裝周走秀，成為首位登上時裝周的綜藝主持人，安心亞也為時尚雜誌擔任客座編輯出席，安心亞穿著全身紅色的服裝被說像「紅衣小女孩」坐到台下，曾國城在走秀時馬上認出她，還在台上走秀時手指了她一下打招呼，她表示，曾國城走完秀後，她有到後台和曾國城擁抱，也大讚曾國城的造型：「100 分！城哥好帥！」曾國城則謙虛認為自己的表現70分，他說：「自己人在紐約，不是五股紐約家具中心，碰到認識的人很高興。」

曾國城在這趟旅程不希望被打擾，並沒有申請網路，只在回飯店後連結飯店網路，他認為，人在國外要適度休息，也看看國外風景及人文及多和身邊的人互動， 「出來應該要跟大家聊聊天」。他雖4日就提前到當地，因準備走秀事宜，只有5日空出時間到附近購物，他陪老婆在飯店附近購物一整天，他這趟紐約行，本來想和自由女神合照，但因交通堵塞只好捨棄，讓他大嘆「殘念」。

曾國城在這趟旅程也到美國的華人超市舉辦曾拌麵/曾粉試吃會，跨海高人氣，2小時賣出超過千袋曾拌麵、曾粉，受到婆婆媽媽的熱烈支持，年紀最大的粉絲高齡 80多歲，更有粉絲開了3小時的車，從芝加哥趕到現場支持，人潮多到賣場保安頻頻關注，曾國城表示，有位忠實粉絲專程帶著孩子參加活動，因為小孩從小陪媽媽看他的綜藝節目長大，開口說的第一句話不是「爸爸、媽媽」， 竟是「城城」，令他哭笑不得。

(時報周刊)

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