知名政治學者、中研院院士胡佛今病逝 享壽86歲

2018年09月10日 22:07 中時電子報 簡立欣 、中時電子報/ 林郁庭 中時/、中時電子報/

大師遠矣！知名政治學者、中研院院士胡佛約一個月前因跌倒傷到腦部，住進台大醫院醫治，中研院晚間證實，不幸於今天病世台大醫院，享年86歲。胡佛1989年與自由派學者創辦「澄社」，參與者之一楊國樞7月17日清晨睡夢中辭世，也是享年86歲。不到兩個月兩名學者一一謝世，令人感慨一個時代的終結。

據中研院副院長黃進興證實，胡佛約1個月前因跌倒而住進台大醫院，傷到腦部，住院月餘，不幸於10日過世。

胡佛是中研院院士，曾任台大政治學系教授，專長是憲法學、政治文化、選舉行為、政治參與、政治變遷等領域，1989年與楊國樞、李鴻禧等自由派學者創辦政治評論社團「澄社」。

胡佛一直關注兩岸局勢，曾在2005年和勞思光、於宗先、林毓生、張玉法、黃彰健、楊國樞等中研院院士共同發表「兩岸和平論述──和平中國運動的起點」共同聲明，推動「和平中國運動」﹔呼籲在「完整中國，尊重現狀，兩岸統合，和平不武」基礎上，協商簽署「兩岸基礎協定」，並推出民間版的「兩岸和平法」，使兩岸統合得以順利推動。去年底他接受媒體訪問時也表示，「兩岸統一是最高的道德」，把台灣推向台獨方向是「假道德」，禁不起考驗。

胡佛多年研究政治行為及憲法，除了是重量級學者，他也勇於實踐，另一身分是在戒嚴時期參與黨內外溝通的「中介人士」。1980年代後期，台灣政治氣氛一片肅殺，胡佛與楊國樞、李鴻禧、陶百川、吳三連等人主動邀集國民黨與黨外領導人面對面協商，媒體人王健壯近日緬懷楊國樞，曾發文評論指這樣的場景如今已成絕響，不料胡佛也隨楊國樞而去。

(中時電子報)