丹麥女王御廚2度訪台！創意質感派「新北歐料理」限時登場

2018年09月10日 22:55 中時 何書青

atera餐廳主廚Ronny Emborg去年來台灣客座時，曾到濱江市場採買新鮮食材，也看見許多不曾見過的食材。（台北美福大飯店提供）

Emborg去年訪台時曾於當地麵攤品嘗各式湯麵，並激發靈感將花枝入菜、搭佐乾蝦。（台北美福大飯店提供）

珍珠奶茶堪稱台灣冷飲代表，Emborg因此發想出此道甜點，將檸檬口味的珍珠鋪在軟Q的玉米布丁上，搭佐北歐有名的優格冰淇淋。（台北美福大飯店）

新北歐料理的特色在於尊重大自然的原味，並善用在地新鮮食材，發揮巧思而烹調出較自然健康的佳餚，其菜系也有如北歐在設計領域崇尚簡約而質感，雖近年來越來越受矚目，但目前在台灣餐飲市場仍算是較少見的菜系。不過，台灣饕客很快將有機會能品嘗到國際級水準級的新北歐美味，自2017年起連2年在紐約摘下米其林2星殊榮的atera餐廳主廚Ronny Emborg，將於10月31日至11月4日訪台北美福大飯店，匯集過往於台灣、墨西哥及北歐各國啟發的經典菜色，限時5日推出「耀眼星光璀璨饗宴」。

來自丹麥的Emborg，自2002年便開始嶄露頭角，2007年被譽為丹麥最佳主廚，曾擔任丹麥女王的御廚，也曾於西班牙米其林3星聖殿的El Bulli餐廳任職，被餐飲界美譽為「感官覺醒的饗宴」；Emborg在2015年落腳於大都會美國紐約，並為紐約atera餐廳連續3年摘下米其林2星殊榮，現仍持續摘星中。Emborg以「新北歐料理」的風格在紐約打響名號，去年便曾受台北美福大飯店GMT義法餐廳之邀來台客座5日，當時也創下一位難求的佳績。

Emborg去年訪台時，在客座之餘，曾前往濱江市場、士林夜市等，體驗地道的台灣小吃美食及在地文化；尤其當他與美福採購團隊前往濱江市場時，琳瑯滿目的現流漁獲與多樣的新鮮蔬果中，甚至有諸多從未見過的食材，也讓Emborg大開眼界。今年再度受邀客座，將以台灣當地新鮮食材為主軸打造「耀眼星光璀璨饗宴」。

「耀眼星光璀璨饗宴」6道式午間套餐每位3800元+10%，佐美酒每位5000元+10%；8道式晚間套餐每位5800元+10%，佐美酒每位則為7000元+10%。即日起至30日預訂者，還可享9折早鳥優惠。

(中時 )