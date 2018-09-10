涂善妮「現代古墓派」！10年一個人生活、不跟朋友聯絡

2018年09月10日 22:20 中時 林淑娟

涂善妮臉蛋身材保養得宜。（TVBS）

涂善妮臉蛋身材保養得宜。（TVBS）

涂善妮臉蛋身材保養得宜。（Bella濃濃雜誌）

涂善妮臉蛋身材保養得宜。（Bella濃濃雜誌）

TVBS新八點檔《初戀的情人》現正趕拍中，涂善妮劇中和謝祖武飾演「夫妻」，互動充滿火花。52歲的她一度淡出演藝圈長達10年，直到2年前才又復出拍戲。雖曾是家喻戶曉的大明星，但涂善妮私底下卻很宅，甚至自封是「現代古墓派」，她說：「為什麼叫現代古墓派，因為我那10年很少跟朋友連絡，演藝圈完全沒有聯絡，大部分就一個人生活。」

涂善妮27歲時，曾有家廣告公司替她做過市場調查，她回憶：「那時候扣掉老人跟嬰兒，廣告公司在街上做訪問，當時認識我的人是百分之97。」以前的她在休假期間如果想要外出，會盡量包緊緊保持低調，有次還戴著大遮陽帽坐上計程車，試圖避開司機的視線，但剛坐下就被識破明星身分，她問對方怎麼知道是她，沒想到司機竟回：「哎呀！光聽聲音就聽得出來！」涂善妮這才發現是聲音出賣了自己，「我的聲音辨識度太高，因為以前拍的戲實在太多了。」

不過她後來選擇休息。不怕寂寞的她，獨自在家就看小說或做菜，用心享受人生，常常小說一買就是上百本，「歷史、奇幻、浪漫的我都看，我有各種類型的書，其實我的興趣滿廣的。」她認為多看書可以吸收更多關於演戲的養分，「之前休了整整10年，這就是『10年磨一劍』。」

「我覺得我一直沒有放下，雖然休息10年，不是在拍戲現場才能精進，反而休息會讓我進步，看小說等於是充電。」

她休養10年後再拍戲，巧妙對上花系列時期的「同事」寇世勳，「我以前跟他拍過幾檔戲，但話很少，因為那時候我是『小鬼』、他是『大人』，後來再碰到他把我當『大人』了！可是聊完以後他又開始入定，習慣性一早到拍戲現場打坐。」與寇世勳敘完舊後，涂善妮又打進年輕演員的小圈圈裡，十分怡然自得。

對演戲還是充滿執著的她，在《初戀的情人》飾演謝祖武的正宮許賢如，能否再次突破演技，用角色引起觀眾共鳴，對她而言也是全新挑戰。

她先前接受時尚雜誌《Bella儂儂》訪問，穿上名牌秋冬服飾入鏡，渾身散發超級名模氣勢。雜誌的服裝編輯為涂善妮準備了兩套秋冬時裝，一套黑色、一套墨綠色，當涂善妮看到墨綠色套裝時，原本有些排斥，擔心墨綠色會顯老，她說：「這我穿真的會好看嗎？」最後在現場眾人的鼓勵下她勇敢嘗試，穿上後果然時尚感大爆發，有別於劇中樸實無華的正宮形象。

(中時 )