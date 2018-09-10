曾稱「兩岸統一是最高的道德」 中研院士胡佛今病逝

2018年09月10日 22:37 中時 楊家鑫

中研院院士胡佛今天(10)病逝台大醫院，中研院副院長黃進興證實，胡佛約一個月前因跌倒而住進台大醫院，傷到腦部，住院月餘，不幸於今日以86歲高齡過世。胡佛反對台獨，認為「議統」將成為台灣社會風氣。

胡佛為中研院院士，曾任台大政治學系教授，研究專長為憲法學、政治文化、選舉行為、政治參與等領域。除了是重量級學者，他也勇於實踐，另一身分是在戒嚴時期參與黨內外溝通的「中介人士」。

1980年代後期，台灣政治氣氛一片肅殺，胡佛與楊國樞、李鴻禧、陶百川、吳三連等人主動邀集國民黨與黨外領導人面對面協商，1989年並與楊國樞、李鴻禧等自由派學者創辦政治評論社團「澄社」。媒體人王健壯近日緬懷楊國樞，曾發文評論指這樣的場景如今已成絕響，不料胡佛也隨楊國樞而去。

作為台灣權威政治學者，學生遍布藍綠陣營，胡佛始終心掛兩岸。他於2005年10月23日，與勞思光、于宗先、林毓生、張玉法、黃彰健、楊國樞等六位中研院士，共同發表「兩岸和平論述──和平中國運動的起點」聲明，希望促成「和平中國運動」，消弭兩岸危機、促成中華民族再發展。這份擲地有聲、格局遠大的聲明，近期在兩岸僵持之際，重獲大陸關注。

該聲明強調，兩岸應擺脫軍事對抗性思維，用相互了解、彼此合作的態度追求真正的安全與和平。胡佛去年底他接受媒體訪問時還曾表示，「兩岸統一是最高的道德」，把台灣推向台獨方向是「假道德」，禁不起考驗。他曾提到，「台灣主義」有一整套的思維，會轉化成台灣文化，如同當年日本統治台灣，灌輸皇民思想時也是如此，因此要用文化導正。

至於何謂「台灣主義」？胡佛在2014年受訪時曾經解釋，他認為，這些人主張台灣是一個主體，歷史400年，目的是要從歷史的感情割斷與中國大陸的關係，提出以台灣為主、向外擴張的「同心圓論」就是在切割空間關係，把兩岸民胞物與、歷史淵源、鄉土中國都割斷，「不論政治經濟文化都有主張，都是要與中國大陸切割」。

胡佛認為，現在倡導的台灣主義，說不是中國人，非常缺德，因為祖先都是從大陸過來，現在卻不承認、不講，如果根本的道德不重視，只重視現實，就是沒智慧，時間久了，就會造成族群分裂，甚至出現武統聲浪。他認為「兩岸統一是最高的道德」，否則將來時間愈久愈糟糕，可以透過和大陸談判看如何結合，但基本大方向不應該改變。

(中時 )