中科AI人工智慧視覺創新運用競賽 高手過招

2018年09月10日 22:57 中時 盧金足

中科管理局與雲科大合作，10日在中科智慧機器人自造基地展開原型實作決賽，中科管理局長陳銘煌鼓勵獲獎團隊，共同提升機器人產業的技術與價值。（盧金足翻攝）

中科管理局與雲科大合作，10日在中科智慧機器人自造基地展開原型實作決賽，藉由創意實作活動形式，為機器裝上AI眼睛，將各項實際應用、製作的機械手臂藉由「2018機動未來」競賽呈現，報名踴躍，成功吸引20組以上團隊參與，涵蓋全國50多位機械手臂設計高手及創意奇才報名參賽，經第一階段篩選，共有10件作品競爭角逐最高榮譽。

中科管理局長陳銘煌感謝雲科大對中科自造基地的支持，共同推動機器人產業的深耕發展，中科基地目前已建置各式設備，且每隔週之週四舉行Robot Night(蘿蔔頭之夜)，號召創客進行機器人主題之實務經驗分享，參與使用基地相關設備及活動，激發基地量能與活力。

隨著國內半導體、平面顯示器等製造的快速發展，台灣對於工業用機器人需求成長快速，工業用機器人主要應用於零組件搬運、組裝、塗料等作業，而其效能與運用則有賴於馬達控制、嵌入式系統、感測器、運動路徑規畫等技術之高度整合，以充分發揮機器手臂之功用。

然而要機器手臂變得更具彈性及智慧，勢必依賴先進的電腦視覺，而該技術發展的核心，就是3D深度視覺感測器加上3D姿態估測技術。

陳銘煌表示，中科、雲科大已與印度理工學院海德拉巴分校共同簽署「台印產學科技聯盟」備忘錄，共同推動台印產業與學術合作事務，期待未來彼此能有更緊密的合作。

為吸引更多群眾投入智慧機器人領域，並培養智慧製造人才，中科智慧機器人自造基地與衛星基地國立雲林科技大學合作，全力展開智慧機器人的AI人工智慧電腦視覺與感測元件的關鍵技術研發，10日在中科智慧機器人自造基地展開原型實作決賽，共計有10組機器人創意團隊參與競賽。

決賽參賽作品分為「數位創新應用」與「電腦視覺」兩類群，不僅具有創新創意，且在實務應用上搭配、造型設計或是自動化系統規畫上，都獨樹一格，相當具有企業應用價值。

活動激發學生就機器手臂的「設計思考」與「原型實踐」結合，發揮創意與實作應用，搭配創意設計思考課程，並結合中部地區之產業特色與其發展趨勢，發展原型技術應用與研發，有效促進產學合作，共同提升機器人產業技術與價值。

(中時 )