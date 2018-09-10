高雄》公布「電競六式」政策 陳其邁要buff高雄

2018年09月10日 22:29 中時 林宏聰

電競產業方興未艾，民進黨高雄市長參選人陳其邁10日宣布「電競六式」政策，揚言打造全台第1個電競產業園區；他說，之前差一點當上電競協會理事長，雖然現在忙到沒時間玩遊戲，但很看好電競產業，盼打造高雄成為國際電競城市。

陳其邁10日舉辦政策記者會，中華民國電競協會理事長、立委鄭寶清及台灣電競協會理事長、歌手施文彬出席站台，樹德科大電競產業管理學士學程主任蘇中和、立志中學電競科主任也帶2校電競選手到場，表達對高雄發展電競產業的期待。

蘇中和說，過去只看體力的運動思維已式微，電競和圍棋一樣需高度意志力、耐力、反應力、決策力，漸成主流運動，高雄擁有體感科技、軟體設計基礎，又爭取舉辦多項國際規模電競賽事，電競產業發展可望超前台北、台中。

鄭寶清指出，電競產業近年「一條龍」發展，產業鏈很大進步，他樂見陳其邁將電競納入經濟政策，對高雄未來會有幫助；施文彬則期望陳其邁當選後在高雄多辦電競賽事，幫電競選手、相關工作人員搭建舞台。

「韓國、大陸均在重點發展電競產業，台灣中央及地方都應該將電競當一回事，才能維持競爭力！」陳其邁說，IESF世界電競錦標賽11月將在高雄登場，預計吸引全球觀眾目光，他希望爭取企業認養在地戰隊，結合電競產業推展觀光。

他提出「電競六式、buff（增強）高雄」政策，包括打造電競產業園區、閒置空間租金減免扶植電競新創公司、發展完整產業鏈、吸引電競遊戲周邊產業、培育電競人才、爭取電競賽事在高雄舉辦，讓高雄變成電競城市。

(中時 )