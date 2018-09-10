BBC選出世界5座宜居城市 台北市入選

2018年09月10日 23:02 中時電子報 江飛宇

BBC在9日公布了一項世界宜居城市的進步幅度指標，將美國檀香山、匈牙利布達佩斯、科威特科威特市、紐西蘭奧克蘭和台灣台北市列為「進步迅速的宜居城市」。台北市因為擁有便利的捷運，全民健保、幼教學校和友善的市民而得到極好評。

BBC報導，「世界最適宜居住的城市」是經濟學人雜誌每年都會進行的排行，根據宜居性的30多項指標，對全球140個大城市進行排名，指標包括安全、醫療、飲食品質、教育資源、和交通道路等項目。最頂級的城市大多已經穩定排行多年，雖有變動但也差之一二(比如維也納在2018年超過墨爾本，成為的第一名)，但BBC決定將重點放在過去十年以來，排名一直在進步的城市，是做了哪些顯著改善，使得居民喜歡上這些城市？

檀香山被bbc列入5大宜居城市。(圖/檀香山市政府)

美國檀香山

過去10年來，夏威夷首都檀香山的宜居性大幅上升，主要在於其在教育和文化方面的高分，現在已成長為美國最適宜居住的城市之一。居民們表示，這些改善可歸功於全球經濟的增長，並致力於發展一種依據多元的居民，呈現出的豐富文化多樣性。

檀香山開始形成住商混合的社區，比如沃德村(Ward Village)，將商店和住宅空間結合在一起。同時正在建造捷運系統(稱為HART rail system)，將於2020年營運，將檀香山市與西邊30公里處的卡波雷市(Kapolei)連接起來。

檀香山有著來自世界各地的外籍人士，特別是來自日本和其他亞洲國家，檀香山是自己的大熔爐，歡迎所有人和各國傳統。檀香山有一種美麗的文化，可以稱為「阿囉哈精神」。它擁有一個城市，一個社區的所有元素，一個鼓舞人心但又非常清新和健康的環境。

布達佩斯有著歐洲古典氣息，多次列名歐洲最美麗城市，近年發展也很迅速。(圖/美聯社)

匈牙利布達佩斯

布達佩斯是匈牙利的首都也是最大城，在過去十年中，基礎設施和社區發展取得了長足的進步，居民們也注意到了這一點。

居住在布達佩斯8年的雜誌主遍維多瑞拉．絲琪芭(Wiktoria Skiba)說：「這座城市取得了巨大的進步，有更多的自行車道、更好的24小時公共汽車和有軌電車，城市多數地方已經恢復活力，只是第七區比較不發達。」

匈牙利自5世紀以來一直是葡萄酒重點區，但是精釀啤酒也在興盛，還有新一波的餐廳和咖啡店。隨著國際化的進步，許多不會說匈牙利語的外籍人士，也有很多這方便的就業機會。

然而，增長的太快也變得人滿為患，充滿了遊客，導致租金上漲，也出現削外籍人士的現象。

柯威特市正在引進多元文化，包括音樂和美食。(圖/網路)

科威特科威特市

科威特城在可居住性方面，處於中間位置，但該城市在文化上努力更加開放，並透過高速公路系統，使交通更便捷，希望成為往來沙烏地阿拉伯、伊拉克和波斯灣之間的樞鈕，此處也確實一直是國際貿易的重要港口，全球影響力逐步提升。

阿奎本．烏斯曼(Aaqib Usman)是在科威特長大，他說：「這個城市一切都在變化，其中最大的是流行文化的加入，我成長的過程，沒有聽過所謂的流行音樂，但現在愈來愈多元。」

他自己開設多媒體公司Midwest Immersive，負責引進與製作新的流行樂，在過去的五年，這樣的改變愈來愈興盛。

烏斯曼認為，全球化和網路文化給這個伊斯蘭國家帶來新的感受，還引發了對美食的驚人興趣。他表示，因為教義，酒精被禁止，所以人們把餐館視為娛樂，他們想要嘗試世界上的每一種美食，比如起士蛋糕。原本科威特沒有這種東西，但後來一家科威特公司決定投資芝士蛋糕工廠，以便將特許經營權帶到那裡。

儘管科威特已經變得比以往任何時候都更加全球化，但是想要居住當地外籍人士，必須意識到長期生活在那裡，也並不容易，比如說只有科威特人可以擁有土地，而且想要創業的外國人，必須有一位科威特合夥人，他擁有51％經營權。不過，當地沒有營業稅和所得稅，因此，只要找到可信賴的科威特合夥人，那裡是一個可以安心工作和存錢的好地方。

紐西蘭北島最大城奧克蘭也因為多元文化與醫療健康資源，成為最宜居城市。(圖/奧克蘭市政府)

紐西蘭奧克蘭

奧克蘭本來就一直是全球宜居城市的領先者，然而過去十年以來，排名又一路攀升，主要是在文化類別中取得高分。

奧克蘭居民克里斯多福．希爾(Christopher Hill)說：「奧克蘭有太平洋土著文化(毛利文化)、中國文化、印度文化和西方文化，最近又新增南美洲文化。這些多元文化的影響，導致了各種各樣的餐館，還有更多的文化節日的，包括中國新年和排燈節(Diwali,印度教、錫克教的光明節)。

近年來，奧克蘭在醫療保健和教育方面也取得了進步，不過仍然以私立學校和私人醫療保健比公立的更好。然而，公立的高等教育仍然是一流的。

不過，這個城市仍有改進的空間，特別是在基礎設施方面。奧克蘭的公共交通還需要改善，特別是連通海邊渡假觀光地區的路線最需要改善，目前以是渡輪做為主要工具。

此外，奧克蘭的「住」並不便宜。該市被評為全球第四大負擔不起的住房市場，市政府正採取措施，禁止外國人購買奧克蘭房產。

台北市上榜的原因包括捷運和醫療。(圖/台北市政府)

台灣台北市

這個東亞的中心城市，繼續在宜居城市的排名節節升高，特別是在基礎設施持續建全，以及醫療保健資源非常完善。

台北市的捷運幾乎延伸到城市的每個區域，也包括國際機場。外籍人士們對台北市的醫療和教育非常滿意，這兩項可說是是居住品質的最大指標。

來自加拿大渥太華的企業顧問夏南．華生(Shannon Watson)說：「台北市的醫療系統非常物美價廉，外籍人士只要通過工作，家庭或就學，取得外籍居民證明，就可以獲得與公民同樣平等的健康保險卡。健保卡可以適用多數的醫療院所，包括西醫、中醫以及牙醫，並且會提供藥物和治療，只需很少的費用。」

來自美國的崔茱蒂(Judy Tsuei)在台北市成立媒體諮詢公司和雜誌，她為她的女兒找到了一所蒙特梭利學校，該校還為學生提供膳食，並教授中文。其實台北市對兒童相當友善，使台灣是年輕家庭育兒的理想選擇。崔茱蒂說：「即使你進入一列完全擁擠的車廂上，同車者看到一個孩子沒地方坐，許多人會選擇讓位給孩子。」

崔茱蒂表示，雖然台北市的主要語言是中文，但市民仍然很友好，即使有外語障礙，也願意費盡心力來幫助外國朋友。

(中時電子報)