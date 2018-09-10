上網瞥通緝犯名單 驚見大學「萬人斬」外籍教師

2018年09月10日 22:32 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名移居美國多年的上海女子，近日無聊上網看到一份美國15大通緝要犯名單，竟發現自己大學時期的外籍英文老師的照片在名單中，他因犯下性侵幼女、槍殺自己24歲的妻子等大罪被通緝，女子先是目瞪口呆並趕緊通報有關單位。

跟據美國司法部資料顯示，這位Daniel William Hiers生於1972年，來自南卡羅來納州，身高190，白人。具有11年的從警經歷，受過武術格鬥方面的專業訓練，同時有打獵執照。因身材高大、外型瀟灑，是同事、鄰居心中的完美好男人，但2004年，Hiers性侵一名10歲女童而被捕。但在保釋候審期間，他的24歲妻子在自己家中被人槍殺，Hiers也同一時間失蹤。警方認定就是Hiers槍殺自己的妻子後棄保潛逃。女方的家人一口咬定兇手一定是Hiers ，表示：沒想到兩人結婚後卻時常為「床事」爭吵，「Hiers卻從不碰妻子，兩人沒有正常的性生活......。」

《蘋果》報導，美國警方最後在墨西哥邊境發現Hiers 的休旅車，懷疑他已潛逃出境只好發布通緝名單，但搜捕10多年下來仍一無所獲，直到上月底，移居美國的王姓女子爆料Daniel William Hiers曾現身中國，據報導，該名女子受訪時表示，Hiers是她大學時的英文老師、十分受女學生歡迎，私生活非常非常「精彩」。此事件引起不少中國網民討論，不少人質疑學校和入境部門把關不嚴，令通緝犯竟能在中國工作。

(中時電子報)