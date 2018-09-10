熱搭周慶買氣日系彩妝先開跑   KANEBO全台首櫃登場

2018年09月10日 23:16 中時 吳娮翎

KANEBO纖透光采粉霜 超級優購組，4700元。（KANEBO提供）

KANEBO化妝水、乳液組合特別優購組，4150元。（KANEBO提供）

CHIC CHOC淨透美白乳液100ml，1050元。（提供）

CHIC CHOC淨透美白菁華液50ml，1150元。（提供）

碧麗妃極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，1900元。（碧麗妃提供）

佳麗寶集團旗下「 KANEBO」以「時間美容」概念，為已有50年歷史的日系經典美妝「佳麗寶」品牌，帶來新氣象，大寫「 KANEBO」，找來美國超模Arizona Muse拍攝形象照，更選在不受景氣影響的台中，開設全台首櫃，成為周慶開跑亮點。

日系美妝KANEBO表示，全台百貨公司的銷售營業額，台中4間百貨都排名前10名，顯示台中消費者，對新品接受度高，「KANEBO」全新概念從台灣中心出發，為已熱銷5千瓶前導液，更添話題。「 KANEBO」不只帶有歐美的浪漫風格，視覺及瓶身設計特別找來法國設計師Gwenael Nicolas操刀，他曾為Louis Vuitton、FENDI設計，近年也常擔任歐洲知名品牌的店面設計，在日本KANEBO化妝品集團中，同時也負責LUNASOL、SENSAI的包裝設計，備受重用，他的包裝設計也在去年榮獲德國設計iF大獎。

CHIC CHOC 以不只是美白肌膚，更要讓肌色展現淨透質感為發想，推出全新「淨透美白系列」外觀以簡約的「白與綠」瓶身，展現使用中能感受的草本香氛。

資生堂專門店專屬品牌「碧麗妃」則推出全新極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，只要簡單一個步驟，就能於睡眠時間集中修護保養，讓肌膚找回美麗。

(中時 )