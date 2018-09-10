JVID女郎拍攝暗黑版夯劇延禧攻略 身材逆天18禁

2018年09月10日 22:51 時報周刊 林彥君

珍琳。（JKF提供）

Lara。（JKF提供）

JKF旗下JVID女郎日前扮成暗黑版宮廷劇《延禧攻略》，為JVID線上擬真情慾影片宣傳， 身材火辣的張語昕、莉亞、珍琳、Lara、黃艾比拍攝一系列的後宮嬪妃裝，與牛奶玫瑰浴照，火辣身材讓尺度直逼18禁。

珍琳表示，自己很喜歡扮古裝，讓自己有優雅的氣質，她透露在對著鏡頭時，幻想自己正在勾引皇上，「做壞壞的事」，她想詮釋囂張跋扈的「高貴妃」的角色，滿足一下心裡的小惡魔也欺負別人時囂張的快感。她因為看到張語昕的身材實在太好而感到壓力，「有想升級一下自己『長輩』的衝動」。

張語昕認為劇中金句：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴，不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對她。」認為描述很符合自己，她認為每個人扮相都很正，「連我都硬了」，也認為自己的古裝模樣「是上輩子是皇上的女人。」

Lara 則表示，在拍攝時想著自己正在和最愛的人在一起，親密時碰出火花，「自己補腦，讓大家有無限想像的空間。」黃艾比覺得穿上古裝就像穿越時空，但從劇中回歸現實，面對人際關係，她認為自己因太過於相信他人容易被騙，「原本相信人性本善，但常被熟人或不認識人騙的經驗，不經一事不長一智，只能見招拆招。」

五位JVID女郎也將出席JKF雜誌在9月29日晚上7:00於Neo Studio展演館舉辦「JKF女神之夜－比基尼感謝祭」，除了邀請超Ａ咖級的日本女優蒞臨現場之外，出席名單盛況空前包括火辣辣的JKF女郎、JKF Queens、JVID女郎，最強陣容一同盡情狂歡，主辦單位表示該活動專屬JKF會員獨享，邀請您不可錯波波相連、乳香刺激的夜晚！

(時報周刊)