新北》汐止博士里長注重生態 打造內溝溪櫻花步道

汐止區忠山里長吳國全相當熱愛環境保育，已經連續2年獲得五星級認證。(宋原彰攝)

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宋原彰
汐止區忠山里長吳國全相當熱愛環境保育，已經連續2年獲得五星級認證。(宋原彰攝)

汐止區忠山里長吳國全擁有瑞士歐洲大學企業管理系的博士學位，擔任業務主管長達30年後，因緣際會之下發現自己喜歡公眾事務、服務他人，於是當上里長，為里內做許多生態建設，包含環埤步道、生態景觀池、復育螢火蟲、鳥類保護區等，深受里民喜歡。

吳國全2011年因為想全心撰寫畢業論文，從職場退休後，意外投入里上公眾事務，發現自己喜歡服務人群，以前當業務主管時，不須直接面對客戶，當上里長後，很多事必須親力親為、面對里民、解決問題，「雖然很忙，但是很快樂。」

吳國全發現里內很多公共空間都已荒廢、雜草叢生，於是與志工們著手興建圍繞五分埤、鄰近內溝溪的的「環埤步道」，步道兩旁就邀請里民們一起栽種櫻花，每到春天，上千株的櫻花綻放，環埤步道就成了有名的「櫻花步道」。鄰近步道旁的空地，他也興建起生態池，種植荷花等植物。

吳國全說，三個生態池，一個做為觀賞用，另外兩個用來復育螢火蟲，起初他自掏腰包買了水生螢火蟲的幼蟲，養在生態池裡，最後真的成功養出成蟲，不過可惜的是，去年因為颱風，導致內溝溪暴漲，一度淹至生態池內，蟲卵被水沖走或被魚吃掉，他說如果連任，希望能有更多經費，讓忠山里再次出現螢火蟲。

吳國全還為里上設立了「鳥類保護區」，原本還未設立保護區前，他說每次區公所派人來除草，都相當戰戰兢兢，深怕除草人員將保護區內的草除掉後，許多鳥蛋因為沒有了遮蔽，恐被其他動物吃掉，或直接遭除草設備破壞，所幸在市議員的幫忙下，設立了標牌提醒大家。

(中時 )

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