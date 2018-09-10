美軍打造魔改版F-22 陸媒：這將是殲-20最大勁敵

2018年09月10日 22:49 中時電子報 盧伯華

洛馬公司已向美國空軍提案要設計一架以F-22為主體加上F-35航空電子裝置的混合型戰機。圖為F-22猛禽戰機突破音障的瞬間。（圖／美聯社）

美國防務網站近日報導了有關洛克希德．馬丁公司新的戰機計劃，預備向美國空軍推銷一款結合F-22「猛禽」和F-35「閃電II」兩者優點的新型戰機。大陸媒體分析，此一混合型戰機概念若附諸實現，將是中國殲-20戰最大勁敵。

《鳳凰軍事》引述相關報導指出，F-22戰鬥機是美國空軍的王牌，為世界上首款用於奪取制空權的先進隱身戰機，上世紀90年代成功試飛後引起極大震撼。本世紀初開始進入美國空軍服役，多次被部署到海外美軍基地。據推測，它攜帶的先進空空導彈，可在作戰半徑內壓制所有3、4代戰機。

而F-35戰機實際是美國領頭、多國聯合研發的多功能隱身戰機，集各種先進電子科技於一身，可以執行多種空戰和對地攻擊任務。例如光電瞄準系統(EOTS)使其可以高效使用多種對地/對海精確制導武器，戰時可以執行對敵方雷達陣地、裝甲集群以及艦船等目標的打擊任務。而光電分佈式孔徑系統(EODAS)賦予了其對戰場的高度感知能力，甚至可以在不開雷達的情況下發現90公里之外的F-16戰鬥機，這些都是F-22所做不到的。

報導指出，雖然F-35電子訊息戰力極強，但大量電子組件使其重量大增，達到了驚人的13噸之多，堪比F-15系列重型戰機。而其氣動外形原就不屬主要功能強項，加上大量電子裝置後更顯得不堪重負，導致F-35戰鬥機部份飛行性能甚至於落後於常規3代戰機。在美軍內部對抗演練近距離格鬥時，F-35曾多次敗給F-16，F/A-18等戰機，一名F/A-18戰機的飛行員曾說道：「F-35遠距離交戰確有壓倒性優勢，但在纏鬥時讓我們毫不懼怕這只『隱身肥豬』」。

美軍F-35隱形戰機並非專為近距離纏鬥而設計，氣動布局相對較弱，但電子訊息裝置非常先進。（圖／洛馬公司）

《鳳凰軍事》認為，而在F-22戰鬥機服役後的十餘年間，中國也自製了殲-20隱身戰機。該機採鴨式佈局，強大的飛控系統賦予了它多達十個可控翼面。另外裝備新型有源相控陣雷達，配合先進國產空空導彈，擁有著強大的制空權奪取能力。另一方面，殲-20也配備了與F-35同級的EOTS和EODAS系統，可以說是集F-22與F-35二者優勢於一身。

共軍殲-20設計理念亦是結合距離空戰與遠距電子訊息導彈攻擊，各兼有部份F-22與F-35的優點。（圖／新華社）

F-22設計於冷戰時期的上世紀80年代，當年對抗標的是前蘇聯SU-27「側衛」戰機，實際效果也說得上是「屠殺」。然而當年除美國外沒有哪一國有隱身戰機， F-22首飛時蘇聯已經解體，中國航空工業也百廢待興。但因此F-22的各項設計更新換代緩慢，一旦遭遇到具有EODAS系統這種「戰場千里眼」的殲-20，它可能處於劣勢地位。而同樣具備EODAS的F-35本身就不堪重負，衝到纏鬥距離與優化氣動外形的殲-20交戰，恐怕也是佔不到什麼便宜。

不過，一旦洛馬公司以F-22為主體、加上F-35現代化航電裝置，並在機體結構做出相應改良，使之能兼具F-22強大空戰能力以及F-35電子信息化優勢，如此強大的性能在美國空軍中可謂前所未有，也將成為中共空軍殲-20最強大的勁敵。

(中時電子報)