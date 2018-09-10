女兒報案父親失蹤 驚見慘遭妻殺害藏封租處冰櫃

2018年09月10日 23:17 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 柯宗緯 、 林宏聰 、中國時報/

高雄妻殺夫案，丈夫屍體冰藏在右側冰櫃中。（柯宗緯攝）

（00:26 不斷更新）高雄前鎮區驚傳駭人命案！46歲洪姓婦人疑不滿丈夫家暴，6月憤而持刀殺害47歲丁姓丈夫，洪婦還向警方通報丈夫失蹤；員警10日到鎮東一街租屋處查看，突破洪婦心防，供出因口角爭執失手殺害丈夫，並以棉被裹屍藏在冰櫃裡，目前現場封鎖採證，警方也正偵訊洪婦中。

高雄市前鎮警分局偵察隊長謝博文表示，轄區前鎮派出所潘姓員警與這戶人家熟識，以前夫妻倆都在菜市場賣壽司，最近卻突然沒見到人，洪姓婦人更於7月2日報案指丈夫失蹤，潘姓警員11日晚間9點40分到丁男家查訪，見洪婦眼神飄忽，進而嘗試溝通，後來突破洪婦心防，她當場嚎啕大哭，坦承於6月4日殺死丈夫。

高雄深夜驚傳妻殺夫案，警方封鎖現場採證。（柯宗緯攝）

洪婦初步供稱，丈夫揮霍成性，前年11月曾因家中經濟關係，對兒女動粗，6月4日當天又因在外積欠350萬債務，夫妻再起口角，先生拿了把開山刀恐嚇老婆，過程中洪婦將刀奪過來砍了先生數刀致死，之後和24歲大兒子共同以棉被裹屍，藏到1樓冰藏壽司材料的冰櫃中，並將凶刀丟棄至前鎮河中。

警方表示，因營業用冰櫃為低溫急速冷凍，初步察看丁男遺體與棉被已黏在一起，報請檢察官指揮後，將由警局鑑識中心將棉被打開，以釐清丁男死因。

警方指出，洪婦正在接受偵訊，目前情緒尚稱平穩，但看得出來神情緊張，回答問題時忍不住發抖。

(中時電子報)