中和高中捐贈課桌椅 讓愛延續資源永續

2018年09月10日 23:24 中時 葉書宏

新北市中和高中10日下午於台東縣社會處大禮堂，舉辦「讓愛延續，資源永續」的課桌椅餽贈儀式。（葉書宏翻攝）

新北市中和高中10日下午於台東縣社會處大禮堂，舉辦「讓愛延續，資源永續」的課桌椅餽贈儀式。（葉書宏翻攝）

新北市中和高中10日下午於台東縣社會處大禮堂，舉辦「讓愛延續，資源永續」的課桌椅餽贈儀式，由台東縣社會處處長曹劍秋長等人，代表接受新北市立中和高中捐贈的課桌椅。

中和高中近年淘汰約900套的課桌椅，因保存良好，經過整理評估之後，校長柯雅菱深覺廢棄可惜，本著愛護資源，盼能永續利用。另新北市政府教育局也表示，課桌椅達到汰換標準，但仍堪用，累積到一定的數量就可以轉送其他縣市或有需要的弱勢團體。柯雅菱乃決定全數捐贈。

由於課桌椅的數量龐大，期間獲台東縣後備指揮部指揮官陳柏青上校的協助，由新北市教育局校安室及中和高中全民國防課程規畫的林雅慧主任教官負責聯繫細節，中和高中文教基金會張慶忠董事長及家長會的贊助響應，始能於9月3日事先將300組課桌椅先行送達台東縣天主教私立公東高工，另600組課桌椅則由台東縣社會處轉贈縣內老人關懷據點，教育處轉贈中小學更新汰換舊桌椅之用。

柯雅菱表示，雖然搬運課桌椅及往返交通所費不貲，過程中能得到許多行政資源及中和高中家長會林如峯榮譽會長居中協調佛教慈濟基金會等民間團體的支援，眾志成城，甚是感恩。藉由此行，也順道至台東縣中小學進行跨校的「藥物濫用防制宣導」，真正是讓課桌椅資源永續，讓愛跨縣市延續。

(中時 )