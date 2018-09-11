通緝犯超會跑 警方一句「讓母親瞑目」他束手就擒

2018年09月11日 07:09 中時 張朝欣

麥寮鄉李姓男子犯下毒品案遭到通緝，在麥寮橋頭地區被發現與員警展開追逐，員警1句「改邪歸正你母親才會瞑目」突破其心防束手就擒，被捕後他拜託警方讓他到母親墳前祭拜，孝子通緝犯讓員警感嘆不已。

41歲的李男為毒品及竊盜慣犯，多年來犯下多起案件被家人趕出門，東躲西藏的他連母親去世前最後一面也來不及見。本月初雲林地檢署將他發布為毒品通緝犯，但李男還是四處行竊，近半個月共偷了3輛小貨車。

日前台西警分局橋頭派出所副所長吳勝凱、巡佐吳文堂、警員林益清、林明賜執行勤務，行經麥寮鄉中興村許厝2街時發現李男身影，李男看到警車火速逃跑，吳勝凱告訴同伴「他是海軍陸戰隊退伍，行動敏捷腳力好，我們只能智取不能拼蠻力」。

警方一路追到1處廢棄空屋時，李男忽然隱沒雜草堆中，曾與李男多次交手的吳勝凱知道他一直在意母親往生的事，於是心戰喊話大喊「李仔，你不要再躲了，改邪歸正你母親才會瞑目」李男聽到後哽咽地站起來「我真的很累，不想再躲了，就讓你們抓回去吧」。

警方將李男依違反《毒品危害防制條例及竊盜》罪嫌移送法辦，臨行前李男拜託警方載他到母親墳前祭拜「我這次入監後可能要關好幾年，秉告我母親一下，以後沒辦法來拜她了」，員警則勸他「你改邪歸正，你媽媽才能真的安心」。

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(中時 )