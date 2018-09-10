科學研究：拉長用餐間隔時間有助減重與新陳代謝

不論吃什麼、不論熱量高低，只要拉長用餐間隔，就對健康有益。（圖／Shutterstock)

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中時電子報

美國《每日科學》(Science Daily)網站報導，不論食用何種食物與熱量，只要拉長進食間隔時間，都有助於減重與改善新陳代謝問題，對健康有意想不到的正面影響。

衛星通訊社引述該報導說，專家認為不論食物的內容或熱量高低，只要進行周期性禁食，對健康都有積極效果。

許多國家與地區的宗教（例如回教與佛教）都鼓勵在一年當中某個時期，或是常態性、周期性的採取禁食措施，以淨化心靈與身體。此種千百年來的宗教傳統，或許可以做為間歇性禁食有益健康的旁證。

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報導說，這項研究使用了292只實驗室小白鼠，將其分成兩組。一半餵食高蛋白、高纖維和低糖低熱量的食物。之後將小白鼠再分幾個小組：第一組全天均可接觸到食物，第二組攝入熱量減少30%，其餘第三組小白鼠一天只進食一次，但其食物總熱量與第一組相當。

實驗結果顯示，第二組和第三組通過快速進食增加了進食間隔，結果小白鼠的整體身體狀況得到改善，對壽命產生了積極影響。

研究人員指出，小白鼠的新陳代謝與人類似，因此上述結論也可以推論到人類身上。科學家希望他們的工作成果可幫助人們保持健康體重，減少一些與年齡相關的代謝紊亂問題。

文章來源：Time-restricted feeding improves health in mice with defective circadian clocks

文章來源：科學家：禁食有助長壽

參與研究的薩克研究所(Salk Institute)監管生物實驗室的潘達(Satchidananda Panda)教授說，「這是一個意想不到的發現」。過去研究人員都假設生物時鐘對於新陳代謝有直接的影響，但這次的研究卻否定了此一假設。研究結果發現，人類的生物時鐘主要是為了建立每日飲食的規律，而代謝方面的疾病則是此種飲食行為被打亂後所造成的結果。

報導說，此次實驗獲得的數據將用於進一步的研究。

(中時電子報)

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