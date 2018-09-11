文化快遞》2018臺北詩歌節 詩的異托邦

2018年09月11日 00:00 中時電子報 臺北詩歌節

由臺北市政府文化局主辦的臺北詩歌節，讓每一年的臺北秋日詩意盎然，2018年策展人鴻鴻及楊佳嫻以「詩的異托邦」為題，活動從9月22日起至10月17日於剝皮寮歷史街區、臺北市中山堂、紀州庵文學森林、誠品松菸書店、光點台北電影館、北師實驗藝廊、思劇場、舊香居藝空間等場地舉辦。邀請臺灣及來自不同國家的詩人與藝術家，發揮詩以小搏大的能量，從不斷過去的現在，提煉出未來的種種可能。如一輛無畏的列車不斷前行，重組時間與空間，因為異托邦仰賴想像，也渴望創造。

駐市詩人─黃裕邦。(圖／臺北詩歌節)

帶詩跨越界線的駐市詩人

自2016年起駐市詩人計畫持續為臺北詩歌節帶來嶄新的養分。今年9月中旬邀請到香港青年詩人黃裕邦（Nicholas Wong）進駐臺北。其詩集《Crevasse（天裂）》於2016年獲得美國LGBTQ文學獎的男同志詩歌組別首獎，是第一個獲得該獎的亞洲詩人。

黃裕邦多以英語創作，英語是香港文化的核心成分之一，生在中文、粵語世界的他，同時豐富了英語寫作和香港文學兩者，是跨界與混血的典型。此外其寫作題材十分廣闊，除了性別議題，各種社會的不公義現象，舉凡雨傘運動、香港的移工等，也都在他的書寫之列。

國際詩人─韓東。(圖／臺北詩歌節)

國際詩人齊聚臺北 提煉出未來的種種可能

國際詩人─安娜．阿琪拉阿瑪特。(圖／臺北詩歌節)

中國、香港的國際詩人來臺交流。俄羅斯詩人列夫．魯賓斯坦以介入時事及詩風前衛著稱，積極為弱勢者發聲。於仍有言論禁忌的1970年代，在卡片上寫詩，形式有如圖書館的書卡，創造了獨樹一格的「卡片詩」。來自加泰隆尼亞的詩人安娜．阿琪拉阿瑪特是詩人，也是翻譯家，曾任巴塞隆納獨立大學QUARKpoesia協會主席，推動少數語言詩作的翻譯。

國際詩人─潘朵拉。（攝影╱Thomas-Langdon）

紀錄片《緬甸詩人的故事書》受訪者之一的潘朵拉，詩作譯文在諸多國際文學期刊發表，也曾參與愛荷華國際寫作計畫。韓東曾參與創辦民間詩刊《他們》，是中國「第三代詩歌」最重要的代表之一及「新狀態小說」的代表人物，他導演的第一部電影《在碼頭》由賈樟柯監製，在釜山影展大放異彩。來自香港的羅貴祥為學者詩人的代表性人物，著有詩集《記憶暫時收藏》，並有多本小說、評論集。國際詩人將帶來不同世代、土地、政治、性別的詩能量，與臺灣詩人及民眾交流激盪，重組時間與空間的想像。

國際詩人─羅貴祥。(圖／臺北詩歌節)

詩影展 電影中的詩意迴盪

詩影展─《緬甸詩人的故事書》劇照。（攝影╱Dana-Lixenberg）

今年詩影展將放映3部與來臺國際詩人相關電影。《緬甸詩人的故事書》記錄了緬甸異議詩人Maung Aung Pwint 等待兒子從流亡中返家的過程，披露不同世代詩人抵抗與生活的真實，呈現詩歌在獨裁統治與孤立中甦醒的緬甸的樣貌。詩人韓東導演作品《在碼頭》入圍釜山影展唯一的競賽單元新浪潮大獎，劇情由4 位在人群中毫無特色的詩人開始，講述他們經歷了一個奇異的夜晚，顛覆了當代詩人詭異的形象，還其現實中本來面目。《好多大米》由韓東主演，為詩人李紅旗首部執導的電影，並獲瑞士盧卡諾影展「亞洲電影促進聯盟NetPAC」獎，對生活心不在焉的毛老師，與女友玩捉迷藏時走失，到肥城尋找朋友小何，在另一個家庭中展開了新生活，並經歷一場滑稽的愛情，最後帶著一袋來歷不明的大米走向下一場未知的故事。

詩演出及VR體驗展

國際詩人─列夫．魯賓斯坦。(圖／臺北詩歌節)

如果文字是生靈、書頁是棲所，那詩會構成怎樣的一個世界？臺北詩歌節首次結合虛擬實境（Virtual Reality，縮寫VR），打造《詩蠹阡陌─VR體驗展》。本次VR體驗展中，將以詩為主軸，由VR藝術家分別透過駐市詩人黃裕邦及國內詩人莊瑞琳、羅毓嘉、鯨向海之詩作，以其讀取及感受到的詩作意涵，結合VR技術打造出5個不同的詩情境。隨著打開書頁，聆聽詩作的同時，讓觀者能悠遊在VR具象化的詩意世界中，並透過與這個世界的互動，讓體驗者忘卻自身的所在地，進入到不同時空的感官體驗。

大型詩演出今年將以《愛與怒之必要》為題來呈現，將於9月29日在中山堂中正廳舉行。由音樂創作者張睿銓與其創作團隊，運用電子、民謠、饒舌等當代不同類型音樂，以臺語、國語、阿美族語、英語、藏語等不同聲音，融合多元性別和文化視角，重新詮釋香港、臺灣詩人們涉及社會觀察、自然書寫、文化認同的遠近詩作，並與國際詩人同臺交流。

今年的臺北詩歌節策劃一系列活動包含詩講座、詩影展、VR體驗展及詩演出等，國內外詩人們將帶來繽紛又深沉的詩歌異景，也結合影像、音樂的跨域探索，以及對下一輪太平盛世想像的青春對談、當前在地書寫的另類實踐。臺北詩歌節「詩的異托邦」，邀您一同搭上想像力的列車，前往高密度的詩意城邦，聚積屬於自己的文字異想時空。

2018臺北詩歌節

時間│9/22～10/17

電話│0974-125-241

網站│poetryfestival.taipei

臉書│臺北詩歌節

詩影展

時間│9/23（日）14:30、10/2（二）19:30、10/3（三）19:30

地點│光點台北電影館（臺北市中山區中山北路二段18號）

時間│10/6（六）18:30

地點│剝皮寮歷史街區（臺北市萬華區康定路173巷）

票價│免費，9/3起開放KKTIX線上索票，每人每場限索1張，索完為止。

詩演出 愛與怒之必要

時間│9/29（六）19:30

地點│臺北市中山堂（臺北市中正區延平南路98號）

票價│免費，9/10起開放中山堂服務臺及KKTIX線上索票，每人限索4張，索完為止。

詩蠹阡陌 VR體驗展

時間│9/22～10/17，週二至週五13:00～20:00，週六、週日10:00～20:00

地點│剝皮寮歷史街區（臺北市萬華區康定路173巷）

票價│免費，9/17起開放於臺北詩歌節官方網站線上預約，亦可現場登記。

(中時電子報)