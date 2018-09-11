《時來運轉》歐足五大聯賽當樂透買 運彩場場開盤

2018年09月11日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

歐洲五大足球聯賽 運彩多種玩法

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

2018精彩的俄羅斯世界盃足球賽，無論是賽事的欣賞或是運彩的投注，相信大家都還意猶未盡，隨著各國球星的回歸，歐洲五大足球聯賽(西甲、英超、德甲、義甲、法甲)也在8月中陸續展開新的球季，直到明年5月賽季結束合計將會有超過1,800場的精彩賽事，大家可以繼續鎖定喜愛的球星、球隊及運彩的各項有趣玩法，包括高賠率的「正確比數」、「半/全場」以及高中獎率的「不讓分」、「讓分」、「大小」等，也可以再加上「包牌」或是「串關」等投注眉角，把運彩當樂透買，抱回大獎。

歐洲五大聯賽成績排名。(台灣運彩提供)

歐洲五大足球聯賽除了英超偶爾會有賽事排在週間外，其餘賽事幾乎全都是安排在歐洲當地的週末，差不多是台灣的週六凌晨到週一凌晨舉行，全部都是採用「雙循環積分制」，也就是毎個球隊與同聯盟的其他球隊分別在主場及客場各進行1場比賽，西甲、英超、義甲及法甲均為20隊，因此毎個聯盟的總場次都是380場(20X19/2X2＝380)，至於德甲由於只有18隊，總場次會稍微少一點，只有306場(18X17/2X2＝306)，合計所有歐洲五大足球聯賽98個球隊一整個賽季下來總比賽場次高達1,826場(380X4+306＝1,826) ，運彩場場提供投注，也會擇優提供場中投注服務。

歐洲足球五大聯賽簡介。(台灣運彩提供)

足球聯賽每場比賽的時間都是「90分鐘+傷停補時」，即運彩足球投注所謂的「法定比賽時間」完成時，毋須加時或互射12碼(即PK戰)决勝負，這樣的比賽時間跟世界盃足球賽的「小組賽」相同，積分的計算方式也相同，贏球的隊伍得3分、輸球的隊伍得0分、如果平手(即和局) 2隊各得1分，整個球季累積積分最高的球隊即為冠軍，運彩也會就毎個聯盟各別提供冠軍投注。

世界盃球星回歸歐洲五大聯賽情形。(台灣運彩提供)

這一屆世界盃前4強表現非常優秀的球星，包括法國的格里茲曼(Antoine Griezmann)及姆巴佩（Kylian Mbappé）、克羅埃西亞的莫德里奇(Luka Modrić)、曼祖基奇（Mario Mandžukić）、比利時的阿扎爾(Eden Hazard)、庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)以及英格蘭的肯恩(Harry Kane)、馬奎爾(Harry Maguire)；還有其他知名的球星，葡萄牙的C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、阿根廷的梅西(Lionel Andrés "Leo" Messi Cuccittini)、巴西的內馬爾(Neymar da Silva Santos Júnior)以及日本的香川真司(Shinji Kagawa)等，分別回歸歐洲5大足球聯賽所屬球隊，西甲、英超、德甲、義甲及法甲都有，在這邊整理一個對照表提供給大家作為投注時的參考。

(中時電子報)