日男作勢踹慰安婦銅像 黃智賢譏諷「耍得好威風啊！」

2018年09月11日 00:01 中時電子報 丁世傑

日本男子藤井實彥，代表日本右翼「慰安婦之真相國民運動組織」等16個團體，近日跑到國民黨台南市黨部「下戰書」，要質問慰安婦的史實。但藤井實彥卻竟然作勢用腳踹了慰安婦銅像。

對此，黃智賢在臉書痛批，此無恥的行徑，已經超過人類可以忍受的極限，還有更無恥的嗎？還有更囂張的行徑嗎？

黃智賢指出，日本犯下如南京大屠殺、731部隊慘無人道的罪行、慰安婦等反人類罪行，更惡劣的是，對侵略中國的行為，絕不反省，甚至認為是給中國人的恩惠。日本教科書裡，也否認得乾乾淨淨，就是不希望日本國民認知自己祖輩的罪孽，更不要對自己國家的暴行和錯誤，有任何反省。

文章表示，《南京大屠殺：被遺忘的罪行》（The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II）這本書的作者張純如，是華裔美國人，她的書，用英文在美國出。書出版後，不但立刻轟動，更震驚了歐美書壇。日本右翼對她進行持續不斷的騷擾、恐嚇、威脅，張純如後來在精神和心理極度的壓力下自殺了。

黃智賢痛指，日本人這次竟然還膽敢跑到我們的土地上，羞辱那被他們奪走一生幸福，甚至生命的慰安婦。耍得好威風啊！這就是日本這個民族的真面目。戰後70年來，日本沒有真正放下心中之屠刀！

(中時電子報)