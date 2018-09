日男作勢踹慰安婦銅像 黃智賢譏諷「耍得好威風啊！」

2018年09月11日 00:01 中時電子報 丁世傑

日本男子藤井實彥,代表日本右翼「慰安婦之真相國民運動組織」等16個團體,近日跑到國民黨台南市黨部「下戰書」,要質問慰安婦的史實。但藤井實彥卻竟然作勢用腳踹了慰安婦銅像。

對此,黃智賢在臉書痛批,此無恥的行徑,已經超過人類可以忍受的極限,還有更無恥的嗎?還有更囂張的行徑嗎?

黃智賢指出,日本犯下如南京大屠殺、731部隊慘無人道的罪行、慰安婦等反人類罪行,更惡劣的是,對侵略中國的行為,絕不反省,甚至認為是給中國人的恩惠。日本教科書裡,也否認得乾乾淨淨,就是不希望日本國民認知自己祖輩的罪孽,更不要對自己國家的暴行和錯誤,有任何反省。

文章表示,《南京大屠殺:被遺忘的罪行》(The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II)這本書的作者張純如,是華裔美國人,她的書,用英文在美國出。書出版後,不但立刻轟動,更震驚了歐美書壇。日本右翼對她進行持續不斷的騷擾、恐嚇、威脅,張純如後來在精神和心理極度的壓力下自殺了。

黃智賢痛指,日本人這次竟然還膽敢跑到我們的土地上,羞辱那被他們奪走一生幸福,甚至生命的慰安婦。耍得好威風啊!這就是日本這個民族的真面目。戰後70年來,日本沒有真正放下心中之屠刀!

