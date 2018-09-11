陸002航母極速狂飆 起碼054B護航才夠力

2018年09月11日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

002艦第二次海試

中國首艘自製航母002艦8月26日－9月1日進行二度海試時，被歐洲「哨兵2」遙感衛星拍到。照片顯示，002航母拖著長長的尾流，在茫茫大海上航行。

據大陸軍事論壇「浩漢防務」分析，以002航母的比例和尾流長度來算，這條尾流的長達上千公尺。再綜合其他資料來看，002艦在第2輪海試中，至少飆出30節的高速。

在大型軍艦中，一般會把30節作為最大航速指標。分析認為，002型航母能將速度提到30節，已經相當不容易。

分析指出，由於蒸汽輪機技術進一步成熟，002艦30節的速度已經和中國海軍現役的驅護艦極速相差無幾。若是與054A、056這些護衛艦相比，002航母的極限速度甚至比它們還快。

公開資料顯示，054A的最高速度為28節。然而，分析指出，中國海軍裝備的下一代護衛艦最大航速都將超過28節。而所謂「下一代」護衛艦，指的當然就是採用綜合全電推進系統的054B。

002艦第二次海試高速狂飆的衛星照。（南海研究論壇）

據推測，054B將採用由海軍艦船研究所研製的「電力心臟」，直接採用電傳動。它的最大航速將比採用柴油機的054A快，可達30節左右。此外，全電推進系統航行時所產生的噪音更小，更有利於艦艇執行反潛任務。

而將身為航母「帶刀侍衛」的55型驅逐艦，最大航速更達32節。這是由於055是中國首艘採用全燃動力推進的軍艦，它採用的是4台QC280燃氣輪機。而按照QC280燃氣輪機單台最大功率3.8萬噸來計算，4台總功率便達到15.2萬噸。

另一方面，採用2台QC280和2台柴油機的052D，在全速航行時，最大航速也超過30節。而下一代「通用驅逐艦」052E，則可能會在動力系統上進行升級，可能會使用更大功率的綜合全電推進系統。如此一來，052E的最大航速極可能達32節，與055相當。

不過，分析指出，軍艦並不是賽車。對於軍艦來說，單純追求最大航速，其實並沒有太大的實戰意義。

其實真正該著重的，是船電系統的先進程度，指揮系統的人性化，智慧化與自動化，武器系統的質與量，還有動力系統的總功率，電力供應與續航力，其次才是航速、船身隱身外形線條，甚至改裝空間的冗餘。如果這些設計都很周詳，總體戰鬥力才能越強，也才能發揮更大的戰略威懾力。

(中時電子報)