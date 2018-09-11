他不買房被親戚狠酸 爸媽一句話讓對方閉嘴吃飯

他不買房被親戚狠酸 爸媽一句話讓對方閉嘴吃飯(示意圖/資料照)

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中時電子報

雖然資本薪資漲到23.1K，但居高不下的房價還是讓年輕人買不下手，與父母同住、節省開銷。一名網友在《爆廢公社》分享遠親對他不買房，意見很多，甚至出言不遜，當著他父母的面，教訓他，反惹火了原PO爸媽，大罵「那你們孩子有買房嗎？沒有嘛，日久不見，一見必有因嗎？」嚇得親戚馬上閉嘴，乖乖吃飯。

原PO說道，很久不見的遠親來家裡作客，吃晚飯時劈頭就說「你們倆夫妻應該要搬出去住比較好吧？因為畢竟房子是父母的，既然都已成家就應該買棟自己的房子」原PO解釋，因為存款不夠也不想背房貸，而且在家裡生活還不錯。反倒被遠親抓住小辮子，教訓他「長大了，不能說這種不負責任的話」。

終於原PO父母忍不住怒火，對親戚開罵，「所以你們的孩子有買房？沒有嘛！ 那你們孩子有不負責任嗎？」、「家裡那麼大，還有好幾間空房間，而且他們就生一個孩子」不該一起住嘛？當場揭穿親戚的陰謀，「之前已經有買幾塊農地幫你孩子做業績了！講話真的不要太推銷，日久不見、一見必有因嗎？」

說完氣氛僵到極點，親戚也只能閉上嘴，不敢再言。對此，網友們大讚原PO父母帥呆了！「嗆的很好啊 他媽講這種風涼話 這樣還算客氣」、「親戚最會講幹話！也不看看他自己的孩子是什麼樣」、「你父母很好，有些長輩還會在親戚面前忍或者假意附和，這種親戚就是欠人嗆」、「你爸媽的地雷不是推銷，是親戚破壞你們家的感情，才生氣的」。

(中時電子報)

翻攝自 爆廢公社

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