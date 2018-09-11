本周果然有颱風＋熱帶低壓 李富城嗆氣象專家道歉

2018年09月11日 00:01 中時電子報 丁世傑

氣象主播李富城。（圖／取自李富城臉書）

氣象主播李富城於上周表示，本周會有2個颱風生成。當時氣象局表示，「有些連雲都還沒長出來」，某氣象專家也說「不知道他如何得出這樣的結論」。但本周除了有「山竹」颱風外，另外有「熱帶性低氣壓」在巴士海峽，有形成颱風的趨勢。李富城因此怒嗆氣象專家道歉！

氣象主播李富城於上周四（9月6日）表示，9月的颱風特別凶悍，本周會有2個颱風生成，請大家注意。

不過根據《蘋果》6日報導，當時氣象局表示，「有些連雲都還沒長出來」；有氣象專家也批評李富城，「我不知道他如何得出這樣的結論」。

但根據氣象局官網昨（10）日晚間9時55分發布消息指出，熱帶性低氣壓1002百帕，10日晚8時位於在北緯21.7度，東經121.1度，即在巴士海峽向西南西移動，時速15公里，「有發展為輕度颱風的趨勢。」

另外，中度颱風「山竹」 (編號第 22 號，國際命名 MANGKHUT)，中心位置位於北緯14.20 度、東經144.00度，以每小時24公里速度，向西進行。颱風中心氣壓948百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間之最大陣風每秒53公尺，七級風半徑200公里，十級風半徑80公里。

李富城在臉書表示，「怎麼也跟著我報颱風，說來聽聽？」並且要求某氣象專家「是否應該出來道個歉，承認你錯了」！

(中時電子報)