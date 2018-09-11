本周果然有颱風＋熱帶低壓 李富城嗆氣象專家道歉

中度颱風「山竹」路徑潛勢預報。（圖／取自中央氣象局）

友善列印
中時電子報
氣象主播李富城。（圖／取自李富城臉書）

氣象主播李富城於上周表示，本周會有2個颱風生成。當時氣象局表示，「有些連雲都還沒長出來」，某氣象專家也說「不知道他如何得出這樣的結論」。但本周除了有「山竹」颱風外，另外有「熱帶性低氣壓」在巴士海峽，有形成颱風的趨勢。李富城因此怒嗆氣象專家道歉！

氣象主播李富城於上周四（9月6日）表示，9月的颱風特別凶悍，本周會有2個颱風生成，請大家注意。

不過根據《蘋果》6日報導，當時氣象局表示，「有些連雲都還沒長出來」；有氣象專家也批評李富城，「我不知道他如何得出這樣的結論」。

但根據氣象局官網昨（10）日晚間9時55分發布消息指出，熱帶性低氣壓1002百帕，10日晚8時位於在北緯21.7度，東經121.1度，即在巴士海峽向西南西移動，時速15公里，「有發展為輕度颱風的趨勢。」

另外，中度颱風「山竹」 (編號第 22 號，國際命名 MANGKHUT)，中心位置位於北緯14.20 度、東經144.00度，以每小時24公里速度，向西進行。颱風中心氣壓948百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間之最大陣風每秒53公尺，七級風半徑200公里，十級風半徑80公里。

李富城在臉書表示，「怎麼也跟著我報颱風，說來聽聽？」並且要求某氣象專家「是否應該出來道個歉，承認你錯了」！

(中時電子報)

他不買房被親戚狠酸 爸媽一句話…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。