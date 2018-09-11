砍掉「姜冠豪」重練11年 江俊翰2次沾毒再掉谷底

2018年09月11日 00:11 中時 林淑娟

《大時代》裡的江俊翰。（民視）

《大時代》裡的江俊翰。（民視）

46歲的江俊翰本名廖文豪，當年以原藝名姜冠豪，和蔣偉文、艾力克斯共組男子團體「三片吐司」出道，還曾主持兒童節目入圍金鐘獎。2007年初已在本土劇佔有一席的他，因捲入毒品轟趴遭逮而重創演藝事業，後改名復出，靠著在《風水世家》中飾演反派「林明德」再次受到矚目。沒想到「砍掉重練」後重新站起來的他，事隔11年又重蹈覆轍沾毒被捕，再一次親手把自己推向演藝事業谷底。

江俊翰這些年鮮少對人提及這一路以來的心路歷程，而是用努力工作來證明自己。其實他二度染毒，身邊人都頗意外，他正演出中的《大時代》製作人王珮華表示，這段拍攝期間，沒感覺他有任何異樣，他在現場拍戲很認真，替該劇打下漂亮一仗，為了角色，他不只是敬業，而是專業。「他在片場會拿腳本給我看，告訴我他想要怎麼安排，劇本上都會註明什麼時候講台語、什麼時候講國語（角色是上海人），看他表演很感動」。

王珮華說，江俊翰一開始為了詮釋20多歲的角色狂瘦身8公斤，為了中年時期看起來有份量又增胖3公斤。有天在棚內看到他，覺得他飾演董事長的角色太瘦，便要求他增重，他回：「珮華姊，我真的可以吃了嗎？」江俊翰告訴王珮華，自己是易胖體質，一開始要瘦只能吃青菜或不吃，後來王珮華一聲令下，他開心說終於可以放心大吃，「他讓我覺得敬業又專業」。

只是，王珮華萬萬沒料到，他為了求好，為角色快速瘦身的「敬業」，竟是他再次碰毒的源起。他雖然曾犯錯，但這幾年接連在民視《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《嫁妝》、《廉政英雄》、《春花望露》、《大時代》都頗受重用，他也總是不負所託，努力詮釋角色，漸漸地，他用成績讓觀眾重新喜歡上「江俊翰」，而忘了那個曾犯錯的「姜冠豪」。

民視節目事業群資深副總經理許念台對於他這幾年的努力也都看在眼力，許念台表示，江俊翰是偶像團體出身，後來都演台語劇的他原來台語不是很溜，但他認真苦練台語，到現在演台語劇已經很流利，這次為了《大時代》，他還特別去學了上海話。

此外，相對於不少演員很在乎劇中形象、不想要演反派，江俊翰對角色從不計較，尤其在大家印象最深刻的《風水世家》裡，他原本演竹科工程師，後來事業上有野心想創業，卻走偏了，雖然劇的最後有返正，但很長一段時間演的全是反派，他也是盡力揣摩演好、從無怨言。電視台對他一直以來的印象就是他在演戲方面很認真、不計較，不管接到什麼角色就是盡力演好，勇於接受各種角色挑戰，所以也才會不對給他各種角色機會。所以對於他又沾毒，對民視來說非常意外也覺得扼腕。

(中時 )