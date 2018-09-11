大根大飛辦演唱會 羅志祥端蛋糕玖壹壹春風當接待

2018年09月11日 03:31 時報周刊 林彥君

LARA驚喜現身。（野火娛樂提供）

大根。（野火娛樂提供）

大根、大飛xYellowBlack8日自掏腰包，在THE WALL舉辦人生第一場演唱會「DM生日瑕疵音樂同樂聯歡晚會」，現場星光閃閃，玖壹壹的春風在開演前坐在接待桌，胸口還別上接待名條坐在門口歡迎粉絲，春風對粉絲合照來者不拒，讓大根、大飛表示：「真的是一場藝人比粉絲還多的演唱會！」

演唱會壓軸由羅志祥和玖壹壹一起端上蛋糕幫大根、大飛慶生，並合唱〈我跟你卡好〉讓大根忍不住都紅了眼眶說：「這個人情真的欠大了！這次他們來當我們的嘉賓，下次換我回去當他們演唱會嘉賓！」讓玖壹壹趕緊說：「你有沒有要先問過我們？」正當氣氛感人之際，肖面仔KID突然衝上舞台，把大根手上的蛋糕直接往大根臉上砸，KID笑說：「壽星就是要被砸蛋糕啊！誰叫你明天生日！生日快樂！」

在演唱會中大根演唱〈珊瑚海〉時，神秘嘉賓原唱LARA驚喜現身，讓演唱會掀起另一波高潮，參與嘉賓大咖雲集，羅志祥（小豬）、玖壹壹、庹宗康、邰智源、納豆、KID、LARA、小禎、成語蕎、熊熊、夏宇童、謝忻、安苡愛、張立東…等都到場祝賀，連人在國外的周杰倫都特地送花到現場。

諧星出生的大根擺脫過去搞笑的形象，在這次音樂會前自學苦練鋼琴一年，大根表示：「我的老師就是Youtube！」並在這次生日音樂會上組了一個「諧星樂團」由大根彈keyboard、大飛彈吉他，也找來無尊打鼓、阿虎彈貝斯、山豬主唱，希望證明諧星也可以多才多藝，大飛幽默說：「我們為什麼要叫生日瑕疵音樂會？因為瑕疵就在這ㄧpart了！請大家忍耐一下！」

(時報周刊)