專訪／張軒睿「捐肝救父」怕醒不來⋯手術前一晚才說：我愛你！

2018年09月11日 03:30 中時 林淑娟

張軒睿年輕帥氣，內在有著注重養生的老靈魂。（蘇蔓攝）

張軒睿年輕帥氣，內在有著注重養生的老靈魂。（蘇蔓攝）

張軒睿年輕帥氣，內在有著注重養生的老靈魂。（蘇蔓攝）

兒時的張軒睿與爸爸。（經紀人提供）

張軒睿2015年底為了救罹患肝癌的父親，捐出自己45的％肝臟，他用身體力行真正實踐了孝親。

「當時沒有想到應不應該做這件事，而是我必須要去做！不做，爸爸的生命就無法延續，只剩3個月！」因為姊姊身材瘦弱、肝太小，媽媽年紀大了又有脂肪肝，所以最符合條件的他，沒有猶豫、沒有害怕，也不知道會有多痛，不加思考就做了進手術室的決定。

直到開刀前一晚，他才開始感到害怕，擔心如果手術失敗，父親會醒不來，自己也有醒不來的可能，於是用手機傳LINE訊息給爸爸，告訴他「我愛你」，「不講的話，怕以後沒機會了，一定會很後悔」。

他回憶，爸爸剛發現肝腫瘤時，他還在大陸劇組實習，爸爸不希望影響他的工作心情，不讓姊姊告訴他，沒想到腫瘤不斷擴散，最後嚴重到需要把整個肝切除，「爸爸進行手術前肚子已經腫很大，臉色很不好，可以感受他有多難受、多痛苦。家裡氣氛都是凝重的」，確定必須肝移植時，他第一個搶著要做檢查，但爸爸卻拒絕了，「他希望先讓媽媽或姊姊比對是否符合條件，他不希望我做演員這份工作，身體卻是不好的」。

比對符合肝臟移植條件後，連社工都勸他想清楚，也為他分析可能後遺症，包括最差的狀況就是醒不來，「我覺得沒什麼應不應該做、想不想，就是為了要救我爸！」他說，從小到大，都是爸爸辛苦扛家計，一天做兩份工擺攤，那時的自己根本無法為爸爸做些什麼。他慶幸自己一直有持續在運動，沒有熬夜，所以有個「100分」的肝，才能在最適當的開刀時機，捐肝給爸爸。

他開刀捐出45％肝，連膽也一併切除，但他沒想到開刀後的傷口是這麼痛，「無時無刻都在痛，麻醉一醒來就痛到尖叫，痛到無法呼吸，必須打鎮定劑才能慢慢睡著，真的像是在地獄，太痛苦了」。為了減輕疼痛，他按嗎啡緩解，但副作用是會想嘔吐，手術後他完全吃不下東西，吐出來都是綠綠的。至於那個盤踞整個腹腔的倒L型傷口，「很像在皮跟肌肉上縫了一個拉鍊，表皮是用釘書針，裡面是用縫針。」

剛開完刀時的張睿軒，因為元氣大傷，虛弱到整個人瞬間「消風」暴瘦，媽媽、姊姊、姑姑輪流照顧他、每天燉魚湯給他喝。原本應該好好休養半年以上，但他開完刀不到一個月就飛去大陸拍新戲《不得不愛》，「對新人來說，這機會太重要了。不接的話怕又要再等很久！」

劇組知道他剛開完刀，不能激烈運動，讓他綁著束腹拍戲，但開工第一天就熬夜，他身體果然無法承受，累到「整個人都在飄」、「感覺快升天了」。現在回想起來，風險其實很高，自責太輕忽不小心了，「當時真的很想把握這機會，所以也沒有什麼好後悔。一切都是命運的安排啦！」

幸好後來他和爸爸術後復原得都很好，雖然捐出45％的肝的確傷了很大的元氣，讓他比同年齡的人更容易覺得累，稍微一熬夜就會看起來非常疲倦，有一陣子下顎、身體長出一些爛痘，腹腔也因為傷口太大，至今疤痕周圍還是沒有什麼知覺，有時還有肌肉緊繃、接近抽筋的感覺。

不過本來就有著老靈魂的他，也因此提早過著養生生活，沒拍戲時，他固定在晚上12點錢就寢，睡足8小時，飲食上不油不辣不太鹹，很常吃青菜、每天喝水2000CC。

現在他的肝長回來了，而且經歷那次大手術，家人之間的距離也更拉近了，「我正努力工作著，爸爸現在每天也都過得很開心，正在好好享受他的退休生活。」

●場地提供：Flux Réel Hair Boutique

●服裝提供：LOUIS VUITTON

(中時 )