人模人樣色洋腸 捷運車上狼爪猛吃嫩妹妹

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

老外在台灣搭捷運不安分，看見漂亮妹妹竟然起淫念！一名在台工作的外籍男子，身著西裝筆挺，卻是涉嫌在北捷板南線上，伸鹹豬手以握公事包的手貼著女高中生的私密處磨蹭，女學生慌張不敢出聲，回家告訴家人後報警，揪出這名「色洋腸」。

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被害人說，當時她心很慌，他握拳的手背隨著車廂晃動，始終「黏」著她身體，但是她分不清對方是「有意」還是「故意」，所以她也不敢呼救，她忍著回家後，才將她的遭遇告訴母親，母親聽完後，認為對方的行為就是趁機性騷擾，隔天就到警局報案。

據《蘋果》報導，這名老外涉嫌人到案後矢口否認有性騷擾行為，他辯稱搭乘捷運都習慣站在門邊，因此不論車廂人多人少，他都會一直站在門旁，捷運行駛間車廂晃動，他是完全是不小心碰到小妹妹，並不是他趁機偷襲性騷擾，

不過檢察官還原現場，調閱事發時車廂內的監視錄影畫面，發現一開始車廂內雖然偶而會擁擠，但2次靠站曾有多名乘客下車，被告大可在人少時，不要靠著女學生太近，但他卻從沒變換位置。

因此檢方採信女學生的說詞，認為被告已涉犯性騷擾罪，且還故意對未滿16歲女子犯罪，請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》的規定加重其刑，另外也請法官依《刑法》95條規定，宣告HERANY在刑之執行完或赦免後，將他驅逐出境。

檢警調查，本案發生在去年某日晚間有名高一女生搭乘捷運板南線從永春站搭往台北車站方向，因為當時正值下班、放學的時間，因此車廂內上下的乘客眾多，但是外籍男子不論車廂內人多或是人少，他也不往車廂內走，始終就是一直「貼」在她的前方，而拿著公事包的右手，以握拳的方式，用手背緊貼著她的下體私密處。

(中時電子報)

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