父嗆要告！護理師揭女童疑遭哥性侵 救護車駕駛佐證聲援

2018年09月11日 05:07 中時電子報 林郁庭

家中有五歲女童的父親自爆，因女兒調皮愛玩撞到玩具屋支架，見到她下體都是血後急送醫，但這名父親PO網訴說要網友幫忙找被社會局介入帶走的女兒，反而讓網友關注「事情不單純！」後續還引出有護理師爆料女童疑遭侵哥性侵之內幕，再度點燃網友怒氣，肉搜該事件女童家人的各種資訊管道作譴責怒罵。女童的父親再度貼文反擊，強調對爆料的護理師提起告訴！新北社會局已介入調查，但許多人仍在臉書社團上爭論到底誰說真話？現在又有自稱當天救護車駕駛佐證，護理師所言不假。

有網友發現女童父親於臉書爆料公社的第一篇PO文，其實語氣不通順，但因為遭網友質疑案情不單純，再加上有自稱是照顧過女童的護理師爆料案情疑似與「女童被哥哥性侵」有關之後，讓該名父親悲憤再度上網PO文，不捨其他家人遭到波及人身攻擊與謾罵，甚至肉搜他兒子的就學單位及相關資訊。

這名父親在短時間內寫出一篇文情並茂的文章，甚至可以對於法條朗朗上口引述，拿出護理人員法來告知眾網友，他要告護理師把真相揭露出來是違法的行為，並且附上9月10日22：52分，到新莊分局福營派出所報案妨害名譽（信用）的三聯單。

對於這名父親準備要提告了之聲明PO文裡，出現了當天救護車司機的留言，表示證實了護理師的說詞，說「我是當天凌晨急轉院的救護車駕駛，對此次轉院感到非常痛心，護理人員說的都是真相！」救護車司機再指出，「因為他們要求我絕對不能中途停靠，只能直達林口長庚急診室，並安全教接給對方護理師。」最後司機向護理師與社工至上最高敬意，「她們也辛苦了，連同社工團團包圍並保護著女童！」

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(中時電子報)