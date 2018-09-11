不單純？父稱女童下體流血是玩具弄傷 護理師怒揭真相

2018年09月11日 04:57 中時電子報 林郁庭

新北市一名5歲女童因下體流血，被家屬緊急送到林口長庚醫院急診，醫院認為「疑似性侵」通知桃園社會局安置。女童父親隔天才想到可以探望小孩，但因遍尋不到已被安置的女兒，於是上網訴苦PO出事情經過，消息一出引起各界關注，卻被一名自稱當天照顧過女童的護理師爆料，女童告訴她「實情」，以及「這次也是媽媽要求她（指女童）說是被玩具撞到」。

事件中的女童父親在臉書社團爆料公社發文，稱女兒調皮愛玩，從書桌上跳下來後撞到玩具屋的支架，造成下體流血，當時急帶女兒去長庚就醫，醫院卻開立一張「疑似性侵」的驗傷單給他，讓女童父親自覺冤枉，PO出驗傷單地說：「我要暈倒了」。

該名父親說，隔天要去醫院探望女兒時，發現小孩已經被社工帶走，因此女童父親急著上網求助「我很著急找小孩，也聯絡不到這個社工，誰有認識這個社工可以幫忙找他手機？」，引發網友質疑「事情不單純！」說這樣的傷勢怎麼可能是女童自己造成。

事情爆發後，稍早一名自稱當天照顧過女童的護理師跳出來，在該名父親的PO文下方留言，道出自己所見的實情，完全與父親說法不同。護理師說「我是事發當天新莊天主教醫院經手會診的跟診護理師，女童陰道深處嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，血流不止，放屁還有血塊掉出，疑似傷及直腸，處女膜破損，因醫護人員發現異狀，但本院尚無法進行此狀況之處理，故急轉長庚，當天我們為了怕女童被家屬偷帶走，還自願延遲下班保護女同至轉院」。

護理師接著說，因女童母親及女童神色怪異，支開母親後單獨詢問女童，才讓女童訴出內情，「被哥哥以生殖器插入陰道，之前也曾出血就醫過，父母都知道，這次也是媽媽要求她說是被玩具撞到」。

對此，新北社會局家防中心說，第一時間女童已由桃園社會局安置，不過因為女童一家人都住在新北，將移轉回新北調查，因孩子的傷還沒復原，會持續安置，並且評估身心狀態。接下來將針對孩子與家屬包括爸媽等其他家人、其他人等說法，來釐清案情真相。

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(中時電子報)