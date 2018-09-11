熱帶性低氣壓恐成颱 花東恆春留意大雨豪雨

氣象局對17縣市發大雨特報(圖/中央氣象局)

友善列印
中時電子報

中央氣象局發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓今天晚間到明天（１１日）將逐漸通過巴士海峽來到東沙島海面，有發展為輕度颱風的趨勢，巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應特別注意。氣象局對17縣市發布大雨特報。臺東縣已有豪雨發生，今日恆春半島、臺東及花蓮地區有局部大雨發生的機率。氣象局同時發布陸上強風特報，嘉義以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至１０級強陣風，沿海並有較大風浪。

氣溫方面，北臺灣今天氣溫回升，中部以北及東北部白天高溫約３２、３３度，花東及南部地區雲量較多，高溫約２８至３０度，感受舒適。

明天花東及恆春半島仍為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部豪雨等級的降雨，南部地區水氣增多，降雨機率也有比今天增加的趨勢，北部及東北部地區上半天降雨可逐漸趨緩，不過午後各地仍要留意局部雷陣雨以及瞬間較大雨勢。由於連日降雨，山區土質含水量高，易有坍方、落石，前往活動應特別注意安全。

第２２號颱風「山竹」目前仍為中度颱風，未來持續朝西移動，並持續增強，預估將於週六、下週日（１５日、１６日）影響臺灣附近的天氣。氣象局指出，山竹將以通過巴士海峽至東南部陸地機率最高，15、16日影響最明顯，全台都將出現風雨，其中降雨以東半部、恆春半島為主；但若路徑北偏至花蓮（目前機率較低），北部、西半部都會明顯增強雨勢。

今天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏、宜蘭以及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

不單純？父稱女童下體流血是玩具… 9月11日三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。