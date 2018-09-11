熱帶性低氣壓恐成颱 花東恆春留意大雨豪雨

2018年09月11日 06:25 中時電子報 高德順

中央氣象局發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓今天晚間到明天（１１日）將逐漸通過巴士海峽來到東沙島海面，有發展為輕度颱風的趨勢，巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應特別注意。氣象局對17縣市發布大雨特報。臺東縣已有豪雨發生，今日恆春半島、臺東及花蓮地區有局部大雨發生的機率。氣象局同時發布陸上強風特報，嘉義以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至１０級強陣風，沿海並有較大風浪。

氣溫方面，北臺灣今天氣溫回升，中部以北及東北部白天高溫約３２、３３度，花東及南部地區雲量較多，高溫約２８至３０度，感受舒適。

明天花東及恆春半島仍為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部豪雨等級的降雨，南部地區水氣增多，降雨機率也有比今天增加的趨勢，北部及東北部地區上半天降雨可逐漸趨緩，不過午後各地仍要留意局部雷陣雨以及瞬間較大雨勢。由於連日降雨，山區土質含水量高，易有坍方、落石，前往活動應特別注意安全。

第２２號颱風「山竹」目前仍為中度颱風，未來持續朝西移動，並持續增強，預估將於週六、下週日（１５日、１６日）影響臺灣附近的天氣。氣象局指出，山竹將以通過巴士海峽至東南部陸地機率最高，15、16日影響最明顯，全台都將出現風雨，其中降雨以東半部、恆春半島為主；但若路徑北偏至花蓮（目前機率較低），北部、西半部都會明顯增強雨勢。

今天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏、宜蘭以及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)