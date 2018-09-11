9月11日三大報頭版要聞

2018年09月11日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥上周五（7日）在台南市國民黨部旁，疑用腳踹慰安婦銅像，引發國內強烈反彈。台南市慰安婦人權平等促進協會、台南市議員謝龍介等人，昨日扛著慰安婦銅像北上，前往日本台灣交流協會抗議，要求日本台灣交流協會沼田幹夫代表公開為此事向台灣人民道歉。

阿里巴巴集團董事局主席馬雲昨公布「傳承計畫」，明年9月10日將由集團現任首席執行長張勇，接替其主席一職；未來1年，他會協助張勇完成過渡。馬雲直言，該計畫已醞釀10年，而在交棒後，他想回歸教育，並感性表明，「阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲永遠屬於阿里」。

主計總處昨公布調查，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬933元，年增2.65％，這是連8個月增幅逾2％，也創近19年同月最大增幅。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說，顯示國內景氣持續復甦，今年廠商調薪情況變積極了。

國民黨「反空汙」、「反深澳電廠」及「反核食」3項公投，日前傳出部分戶所查對連署書後回報有6成涉及大量抄寫，中選會主委陳英鈐昨表示，的確有部分戶所回報情況如此，會不會導致藍營3公投案皆不成案，年底無公投可綁大選，最快要10月2日中選會委員會確認。

@旺報

大陸國家統計局10日公布的8月居民消費價格指數（CPI）年漲2.3%，漲幅較7月擴大0.2個百分點，高於市場預期，創近半年最高。分析師指出，食品類價格成長幅度較上月提高1.2個百分點，是推高CPI上漲主要因素，很大程度上是緣於豬肉和蔬菜價格上漲的衝擊。預計未來幾個月，供給端的衝擊可能使CPI繼續保持高位，下半年CPI高點預估在2.5%附近。

台資銀行前進大陸再邁步！國泰金控旗下的國泰世華銀行大陸子行本月3日開業後，10日在上海舉辦開幕酒會暨記者會。國泰世華銀行表示，未來將加速申請拿到大陸公民零售存款業務的牌照，希望能在2019年取得，且未來將聚焦幾大板塊，包含深耕直接金融、企金業務、高端客戶的財富管理與同業機構業務等，並善用國泰世華豐富的海外據點以及對當地金融的了解優勢，協助台商或大陸企業進行跨境金融服務。

大陸大力發展新能源汽車，目前發現有越來越多房地產企業投入新能源汽車產業。據統計，今年以來房企涉及新能源汽車投資已超過百億元（人民幣，下同）。業內人士分析，不同於追求短期回報的財務投資者，房企布局新能源汽車可望與現有業務產生協同效應，但也有人認為，房企對土地有較大的訴求，一些開發商不乏藉此以獲得土地。

正當美國總統川普向全球四處點火掀起貿易戰之際，西方投資者卻找到了一個新的資金「避風港」和突破口。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）近日報導稱，一些基金經理表示，雖然中美關稅大戰直接影響了中國的股票市場和人民幣匯率，但大陸增加了外資進入（受關稅影響小的）政府債券市場的機會，配合及時公布的鼓勵政策，中國債市正在成為一個有吸引力的投資選擇。

@工商時報

電子正逢出貨旺季、傳產需求居高不墜，上市櫃8月合併營收改寫同期新高及今年新高。今年前8月累積營收也創下同期新高，績效斐然。法人表示，蘋果拉貨潮進入高峰，供應鏈吃補，推升上市櫃整體營收表現，蘋果新機銷售如佳，9月表現續有看頭。

在現金股息挹注下，富邦金今年8月自結稅後淨利達45.48億元，累計今年前8月稅後淨利471.05億元、較去年同期成長15％，創下歷年同期次高紀錄。富邦金前8月稅後盈餘雖不及國泰金的524億元多，但富邦金每股盈餘（EPS）為4.46元，卻超過國泰金EPS4.01元，仍居各金控每股獲利之冠，今年可望挑戰十連霸。

晶圓代工龍頭台積電在8月初雖受到電腦病毒影響晶圓產出，但昨（10）日公告8月營收達910.55億元，月增率竟高達22.4％，年減幅也僅0.9％，優於市場預期。隨著蘋果A12應用處理器、超微繪圖晶片等7奈米晶圓出貨明顯放量，加上智慧型手機相關晶圓出貨回升，以及新台幣走貶，法人看好台積電第三季營收有機會上看2,600億元，第四季營收則將創歷史新高。

川普對陸關稅制裁火力全開，貿易戰最大利空提前引爆，跨國布局的集團股普遍遭拖累，兼具蘋果代工及大陸製造特色的鴻海集團更是首當其衝，相關個股股價頻頻探底，自今年4月以來市值大減逾3,000億元，成為兩強角力下的最大苦主。

(中時電子報)