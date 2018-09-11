「大體會說話」高雄弒夫案 死者託夢員警破案

派出所員警潘明煌透露丁姓死者託夢給他，令他覺得冥冥中自有定數。（柯宗緯攝）

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丁男遭妻子狠心殺害，並藏於自家冰櫃3個月。（柯宗緯攝）

「冥冥之中，大體會說話！」高雄弒夫案破案關鍵人是派出所員警潘明煌，他透露丁姓死者託夢，讓他「感應」到有狀況，登門訪查才揭開這起駭人命案。潘員一席話恰巧與國片《引爆點》經典台詞「請你用你的身體告訴我答案，我將盡我所有的努力去聆聽！」有幾分相似，令人不可思議。

潘員是前鎮街派出所員警，他在當地服務11年，對地方大小事相當熟稔，尤其是丁姓死者這一家人，因為不時得上門處理家務事，「不是太太被毆，就是孩子被打。」

不過，6月初洪婦到派出所報案丈夫失蹤，只說「他沒帶手機，透早出去就不見」。潘員雖然直覺不合理，丁男沒有理由離家不歸這麽久，但也沒有證據指向他遭不測。

直到最近丁男託夢給潘員，告訴他「時間到了，真相自然會水落石出」，目擊丁男遭殺害的二兒子也夢到爸爸告訴他「別緊張，時間到就會有答案」。

潘員多次登門拜訪丁家，但洪婦態度冷淡，更從不開前門，只肯開後門出入，他腦中閃過曾看過1樓門口處有擺放冰櫃，突有念頭「該不會人藏在冰櫃裡頭」，只是這個想法一直未能證實。

10日這天，潘員再訪視丁男媽媽，她認為，媳婦、孫子應該知道兒子去向，但都把她蒙在鼓裡。潘男見時機成熟，晚間到丁家突破洪婦心防，她才坦言狠心殺夫並藏於冰箱。

潘員事後回想，直呼不可思議，或許冥冥之中自有安排，「他可能在鬼門關前，把事情辦好 」，這下二兒子也可以卸下心中大石。

(中時 )

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