最爽工作！上班打電競賺年薪百萬以上

2018年09月11日 08:11 中時 盧金足

網銀國際旗下電競戰隊《閃電狼職業電競隊》與威剛科技結盟，限量聯名商品曝光，馬上掀起「狼粉」熱潮。（盧金足攝）

每天上班打電競遊戲？哇！這種日子好好玩！但當遊戲玩家變成職業選手時，智慧、技術與戰鬥力將是一場場上緊發條的練習、練習再練習，才能在站上世界舞台競賽時，與各國選手過招成為勝利者。

來自台中的「閃電狼」電競選手黃熠棠（Maple）、盧禹宏（Betty）、陳冠廷、胡碩傑（蛇蛇），在亞運中華代表隊參加電競示範賽《英雄聯盟》項目獲銅牌，才剛結束亞運賽事

，下一站將到韓國比賽，征戰世界各國，獲年薪百萬優渥待遇，也掀起「狼粉」追星熱潮，限量聯名商品曝光馬上秒殺，玩電競的孩子一樣能出頭天！

由網銀國際經營的《閃電狼職業電競隊》目前成員20多人，電競選手集體住宿，管理生活公約，不只要運動，一周還要練一次瑜珈課程，增加關注力及身體柔軟度，每天上午10時打卡上班，晚上8時下班，工作就是打電競。

閃電狼亞運選手黃熠棠（Maple）、盧禹宏（Betty）、陳冠廷、胡碩傑（蛇蛇）四人，年紀18到21歲，剛開始有的家人對孩子加入電競隊不同意，經過拜訪及觀察，了解孩子能半工半讀，還可以在電競賽揚名立萬，家人也變成力挺的啦啦隊。

另名閃電狼選手陳威霖「Tom60229」，台灣大學經濟系畢業，是主打《爐石戰記》的高手，電競功力驚人，功課更是一級棒，「打電競的孩子不會變壞，還照樣上台大！」

近年電競傳播管道不斷增加，業者世界電競人口超過14億，且持續高成長，電競世界大賽漸成為全球最受歡迎的運動賽事。

代表台灣參加亞運電競示範賽獲得銅牌的閃電狼選手Maple、Betty、蛇蛇表示，雖然本屆亞運只是示範賽，期待為未來電競納入正規運動比賽項目，與各國好手同場切磋，這次在亞運他們展現在國際展現台灣參賽實力，擁有飆速的配備，為比賽增加戰鬥力。

網銀國際營運長施書凱說，網銀國際經營閃電狼職業電競隊已有7年的時間，見證電競產業的快速發展，看好電競商機，剛與威剛科技結盟成為閃電狼推手，提供選手設備及硬體優質資源，提升選手們打遊戲時的反應與成效，讓閃電狼在世界的電競舞台上叱吒風雲。

CTESA中華民國電子競技運動協會理事長徐培菁強調，台灣電競發展需要各方努力，期待吸引更多企業加入，讓台灣選手獲得更多支持。

(中時 )