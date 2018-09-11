「櫻」該怎麼種？日本櫻花達人台中傳授經驗

2018年09月11日 08:16 中時 盧金足

日本櫻花達人跨海來台，吸引地方認養團體、從事櫻花維護管理的人員與市府團隊近百人踴躍參與。（圖／台中市府提供）

全台流行種櫻花，開花季節更是掀起賞櫻熱潮，櫻花怎麼種得好？花開得美？台中市政府建設局特別舉辦「櫻花達人講座」，透過台灣樹木醫學學會，邀請到日本樹木專家和田博幸、有田和實，從櫻花種類、植栽基盤、工序及栽植苗木等維護管理，傳授從選種、選地到種植一條龍的培育方法，藉此提升公園及綠地所種植櫻花的養護品質，營造更多高品質的賞櫻景點。

講座首先由日本樹木醫和田博幸分享「櫻花種類，植栽基盤及工序」，以及同樣是日本樹木醫有田和實講授「櫻花栽植苗木等之維護管理」。

還安排學員到市政公園實作見習，樹木醫現場傳授櫻花照護撇步，必須把握「深挖、淺植及注意通氣排水、種植地點光照充足、在開花後2個月內進行修剪」幾個要領，吸引地方認養團體、從事員與市府團隊近百人踴躍參與。櫻花維護管理的人建設局長黃玉霖指出，演講主題為櫻花種植與管理上的重要問題，市府特別邀請日本樹木專家來台分享，提出創新的管理機制及維護政策，期許與會人員可藉此吸收最新資訊，並運用於業務執行上，進一步提升台中市公園及綠地的櫻花美感與健康管理，增添城市賞花魅力。

黃玉霖說，市府未來也會陸續聘請專家，提供櫻花照護專業諮詢與技術指導，並視地方需求，逐年編列預算，進行棲地環境改善與建置櫻花步道，逐步打造賞櫻打卡熱點。

建設局指出，納入台中市賞樹百點的賞櫻景點，包括新社櫻木花道、大南櫻花坡、白毛台櫻花林、興社街一段的櫻花秘境、太平麗園公園、北屯文昌國小側門、后里泰安派出所、和平桃山部落、太原賞櫻廊道與南區福順公園等景點。

(中時 )