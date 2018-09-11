員工給神秘光碟 老闆娘整理老公遺物崩潰了

光碟片示意圖。（圖／中時資料庫）

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中時電子報
/綜合報導

台北一名陳姓老闆去年9月跳樓自殺，妻子悲痛欲絕整理老公遺物，想起員工在老公輕生前一個月給她一片光碟，陳妻檢視光碟內容，赫然發現丈夫與吳姓女大生偷情，陳妻憤而對吳女提告，吳女坦承與老闆有不倫戀，檢方依妨害家庭罪將她起訴。

陳姓男子去年9月從公司樓頂一躍而下，未留下任何遺書，陳妻辦完老公後事後，想起在老公跳樓前一個月，一名男員工給她內部監視器畫面光碟，男員工還神祕兮兮警告老闆娘，光碟內有老闆與吳姓女大生的親密行為，陳妻遲疑了許久，決定在老公過世後一看究竟。

陳妻檢視光碟內容，裡頭共有3個檔案，從監視器畫面中可見吳姓女員工進到陳男個人辦公室，1小時後陳男全身光溜溜走出來，另外1段是2人相互擁抱，最後1段則是2人用衛生紙擦拭下體。

據蘋果報導，陳妻見到老公拍性愛影片簡直不敢相信，回想起過去老公誇讚吳女工作表現，頓時恍然大悟，陳妻繼續要男員工提供細節，男員工則表示曾目睹老闆在辦公室與吳女發生關係，陳妻怒不可遏，提告吳女妨害家庭。吳女到案坦承和老闆發生不倫戀，還把「初夜」獻給他，檢方認定吳女與老闆發生性行為，依妨害家庭罪將她起訴。

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