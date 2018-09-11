一句值千金！富商受騙借美魔女一億 因這句話…要不回

富商與小三交往時累計給了超過1億元，得知被騙後提告，卻因傳訊「我從來沒有開口要妳還」，被檢察官認定是饋贈，對小三不起訴。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

北市一名身價超過50億的65歲孟姓富商，7年前認識40多歲陳姓美魔女，兩人相談甚歡，進而發展成忘年之戀，富商對陳女疼愛有加，除了大手筆拿錢給陳女投資珠寶生意，還大方送給百萬愛馬仕包、百萬伯爵鑽錶，後來陳女佯稱父母重病分別要換心、換肝，借款1千萬元，富商6年來累計約給陳女1億元，最後才知其父母生病是假的，陳女甚至和他人結婚，憤而對陳女提告。

陳女誆稱父母生病的借款，雖已被依詐欺罪判刑2年，但被富商控告詐騙9千多萬一案，北檢調查發現，因富商曾傳LINE給陳女：「我從來沒有開口要妳還」，認定是富商資助陳女，因而不起訴陳女。

據《蘋果》報導，孟姓富商從2011年開始和陳女交往，陳女隔年就跟富商宣稱她可以7千萬元，向珠寶商購買價值1億4000萬元的珠寶，可是還缺3000萬元，富商不疑有他，匯款3000萬元給陳女，另再花2000萬元在北市八德路買一間房子給陳女放置珠寶。

陳女2016年間以周轉不靈為由，要富商匯款600萬元讓她周轉，同年陳女佯稱父母分別要到大陸換心、換肝，再向富商借款1060萬元，富商前後共給陳女1億元，

不料，富商花上億元卻真心換絕情，陳女竟在2016年與溫姓男子結婚，一怒之下要求陳女簽本票與借據還他錢，陳女照做後，卻陸續把房子贈與丈夫再離婚，連富商送給她的八德路房子也轉賣給妹婿，富商拿著本票和借據向法院聲請假扣押，卻無法強制執行，因此怒告陳女詐欺。

由於陳女提不出父母就醫紀錄等資料，法官認定陳女誆騙富商，依詐欺罪判陳女2年徒刑、緩刑4年定讞。但富商控告陳女、陳女前夫、妹婿等人是詐欺共犯一案，陳女辯稱投資珠寶生意的錢都是富商送給她的，不用還也沒簽借據，至於八德路的房子，富商並沒要求要登記在她名下。

北檢調查發現，富商曾傳LINE給陳女稱：「我從來沒有開口要妳還…我需要用錢，你能幫我嗎？要250萬…寶貝開口，我有拒絕過嗎？…我全力挺寶貝…你只要是我的某，怎麼會要妳還錢…早日跟你結婚…要跟你結婚跟你生孩子還不開心？」

檢察官認為，富商不能因為雙方後來分手，就認為交往時的餽贈是詐欺。至於毀損債權部分，檢察官查出，陳女是去年10月簽本票，富商在去年11月聲請假扣押獲准，但陳女早在去年2月就把八德路房子賣給妹婿，時間上與假扣押無關，另外由於富商去年10月間曾向陳女求婚，陳女稱她為了和溫姓丈夫離婚，而將自己名下房子贈與丈夫，檢察官認為也非毫無根據，因此以罪嫌不足，將陳女等5人不起訴。

(中時電子報)

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