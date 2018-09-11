中台灣百貨周慶戰 冷冷景氣中加碼再加碼

2018年09月11日 08:51 中時 馮惠宜

廣三SOGO周年慶活動將在13日率先辦預購會，今年特別與「芬蘭國民精靈-嚕嚕咪」推出限量萌噠噠的來店禮來吸客。（馮惠宜攝）

新光三越台中店即日起匯聚43品牌舉辦20場時尚大秀全，跟上網美風更在一樓廣場打造airmilk太空巴士做為藝術打卡點。（馮惠宜攝）

全台吹倒店潮，中台灣百貨業在艱困景氣中搶先舉辦周年慶促銷，大魯閣新時代購物中心12日、中友百貨與廣三SOGO都在13日展開周慶預購，除了買千送百、滿額加碼、卡友禮，大魯閣新時代祭出消費滿千元抽現代汽車，中友加碼SUZUKI機車、FUJI智能按摩椅抽獎，而廣三取得嚕嚕咪授權推出一系列卡友禮。

全台零售市場大衰退，由南到北吹起倒店風潮，百貨業1到8月成績普普，在先搶先贏的氛圍下，大魯閣新時代、中友、廣三SOGO搶先辦周慶促銷；大魯閣12日起的預購會鎖定化妝品、內睡衣祭出滿2000送200，滿3000再加送2張電影票，全館消費滿千還可抽現代汽車，19日周年慶正式登場後首五日全館滿3000送400。

中友百貨13日起一連7天預購會比照周慶規模：全館滿千送百、5波家族會員禮、品牌日再加碼、刷卡滿額禮，還有SUZUKI機車及「FUJI智能按摩椅等超值抽獎，特別的是這次全館餐飲也加入全館滿3千送3百的行列，盼能吸引更多聚餐人潮拉高餐飲消費門檻。

廣三SOGO化妝品滿2千送2百，全館滿3千送3百，而家電、名品則是滿5千送5日，自19日到24日更回饋Smart Card卡友天天抽萬元購物金活動，這次特別取得「芬蘭國民精靈-嚕嚕咪」推出限量萌噠噠的來店禮。

另外，新光、大遠百周慶活動預定九月底登場，在同業戰火四射時，仍鎖定高端消費族群辦時尚秀；新光三越台中店匯聚43品牌舉辦20場時尚大秀全，更在一樓廣場打造airmilk太空巴士以及30公尺數位流星雨等藝術打卡點；而大遠百則將在14日、28日連辦兩場精品珠寶大秀，邀請百貨VIP搶先鑑賞秋冬時尚珠寶。

(中時 )